Второй фестиваль «В_город» в 2021 году состоится во Владивостоке уже 22 мая

В администрации Владивостока назвали сроки проведения второго фестиваля «В_город» в 2021 году — мероприятия начнутся 22 мая на Светланской улице. Жителей и гостей приморской столицы вновь ждут гастрономические акции и выступления творческих коллективов.

Фото: vlc.ru Основной площадкой второго фестиваля «В_город» в 2021 году станет участок в районе гостиницы «Версаль», расположенной на Светланской улице. На территории установят площадки для выставки местной продукции от приморских предпринимателей, площадки для выступлений творческих коллективов и гастрономические домики. Улицу также украсят в преддверии фестиваля. Стоит отметить, что 8 мая во Владивостоке подвели итоги первого в этом году фестиваля «В_город», который прошёл в районе Спортивной набережной. «Уверен, это только начало и мы сможем реализовать еще много замечательных идей в рамках проекта. Фестиваль сразу пришелся по душе людям, которые хотят услышать хорошую музыку и увидеть интересные творческие номера, а для представителей творческих профессий и начинающих артистов это замечательная площадка завить о себе», — отметил глава Владивостока Олег Гуменюк. Первый фестиваль завершился с успехом — испортить мероприятие не смогла даже дождливая погода в краевой столице. «Несмотря на сюрпризы небесной канцелярии, проект получился, за что говорим большое спасибо всем его участникам — музыкантам и предпринимателям. Один концерт смогли провести даже онлайн. А уникальность проекта в том, что здесь не тратятся бюджетные средства — все коллективы выступают совершенно бесплатно. Наша задача — лишь предоставить им площадку. Вновь мы встретимся в рамках проекта „В_город“ уже 22 мая», — рассказал глава МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока» Салават Галиев. Руководитель ведомства отметил, что организаторы всегда рады новым инициативам. Коллективы, которые хотят выступить на фестивале или представить на нем свою продукцию, могут обращаться в официальные аккаунты администрации города и Дирекции общественных пространств в соцсетях. Все заявки обязательно рассмотрят. Стоит отметить, что проект «В_город» — это серия фестивалей и мероприятий на улицах Владивостока, вовлекающая горожан в активные события. Впервые фестиваль прошел в 2020 году по инициативе главы краевого центра Олега Гуменюка. Следить за событиями фестиваля можно в аккаунтах @adm_vlc и @vl_parki в Instagram.

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