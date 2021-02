В 2020 году в Приморском крае сдали более девяти тысяч квартир

В Приморье решили увеличить объёмы сдачи квартир — до 2 миллионов квадратных метров жилья в год. В прошлом году этот объём в регионе увеличился на 15%, сообщили в правительстве Приморского края.

В региональном минстрое отметили, что в 2020 году в регионе построили 9 477 квартир общей площадью 645 470 тысяч квадратных метров. «Это на 15% больше, чем в 2019 году. Из общего объема около 40% составляют жилые дома от индивидуальных застройщиков», — рассказали в ведомстве. По данным специалистов, большая часть жилья строится во Владивостоке, Уссурийске, Артёме и в Надеждинском районе. Строительство жилья премиум-класса в крае при этом занимает на более 15% от общего объёма. «Сейчас средняя стоимость квадратного метра жилья в столице Приморья составляет 130 тысяч рублей. Увеличить объемы строительства и снизить стоимость квадратного метра позволит комплексное освоение территорий, реновация промышленных зон, вовлечение в оборот земель Минобороны», — добавили в краевом минстрое. Жители Приморья смогут приобрести жильё по сниженной процентной ставке в рамках льготных программ, которые действуют в крае. В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» с 2022 года в Приморье должны строить миллион квадратных метров жилья, а к 2030 году этот показатель должен достигнуть двух миллионов квадратных метров.

