Цены на однушки во Владивостоке — весьма столичные

Цены на однушки во Владивостоке — весьма столичные

Сегодня, 16:55РынкиФото: Правительство Приморского краяОбходят приморскую столицу только Санкт-Петербург и Москва
Владивосток оказался единственным из 50 самых крупных городов России, где по итогам 2020 года снизились цены на однокомнатные квартиры. Несмотря на это стоимость жилья в городе остается выше, чем в большинстве населённых пунктов из данного списка.

Как пишет РБК со ссылкой на консалтинговое агентство SRG, на декабрь прошлого года стоимость 1 квадратного метра в однокомнатной квартире во Владивостоке составляла 128 426 рублей. В октябре 2020 этот показатель был на 0,39% выше. Владивосток в этом плане уникален — в других крупных городах страны за этот же промежуток времени цены на «однушки» только выросли.

Впрочем, несмотря на такое снижение, за однокомнатную квартиру во Владивостоке все равно придётся выложить больше, чем в большинстве городов страны. Обходят приморскую столицу только Санкт-Петербург и Москва, где 1 квадратный метр подобной жилплощади будет стоить 144 669 рублей и 230 510 рублей соответственно.

Сюжеты:
Приморье
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