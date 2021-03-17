Пять дальневосточных регионов увеличили объём строительства в 2020 году. В Забайкальском крае, Магаданской и Амурской областях, а также в Еврейской автономной области и Республике Бурятия отмечен рост объема строительства.
По мнению экспертов «Востокгосплана», это будет способствовать сохранению и увеличению численности жителей макрорегиона.
На эти же цели призвано решение о субсидированной ставке по ипотеке для молодых семей при покупке жилья в регионах Дальнего Востока — «Дальневосточная ипотека». Недавно банк «Дом.рф» снизил ставку по ипотечным кредитам, выдаваемым в рамках программы «Дальневосточная ипотека». Теперь взять деньги на покупку жилья можно по ставке от 0,4% годовых.
Следующий шаг — это стимулирование жилищного строительства — создание условий для развития строительной отрасли в макрорегионе, выделение участков под строительство, а также обеспечение инженерной и социальной инфраструктурой микрорайонов комплексной застройки.
Кроме того, должны развиваться механизмы строительства социального и арендного жилья, а отдельным направлением — реконструкция (реновация) существующего жилого фонда для повышения его качества и безопасности.
Если говорить о новых проектах жилья, то весь Дальний Восток и Приморье в частности стали лидерами по их запуску в России. Запуски новых проектов в ДФО во втором полугодии 2020 года выросли в 2,7 раза, в среднем по России — в 1,5 раза. Отметим, что Дальний Восток стал единственным регионом с ростом объёмов строящегося жилья. Городом-лидером по строительству в ДФО стал Владивосток.
По итогам 2020 года самый высокий показатель в регионе оказался у Приморского края — тут стартовали проекты общей площадью 520 тысяч квадратных метров, что составило более 60% от объёма строительства на начало года. Ситуация в крае показывает, что долгосрочное стимулирование спроса в регионах с недостаточными объемами жилищного строительства позитивно влияет на активность застройщиков.
В 2020 году в крае сдали более девяти тысяч квартир — это на 15% больше показателей 2019 года. Большая часть жилья построена во Владивостоке, Уссурийске, Артёме и в Надеждинском районе. Средняя стоимость квадратного метра жилья в приморской столице составляет 130 тысяч рублей. В регионе хотят увеличить объём сдачи квартир — до двух миллионов квадратных метров в год.