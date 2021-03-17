Главное — верить: На Дальний Восток завлекают доступным жильем
Аналитика

Главное — верить: На Дальний Восток завлекают доступным жильем

Сегодня, 11:20Фото: Медиахолдинг1MiПять дальневосточных регионов увеличили объём строительства в 2020 году
Эксперты-экономисты возлагают большие надежды на рост строительства жилой недвижимости в регионе

Пять дальневосточных регионов увеличили объём строительства в 2020 году. В Забайкальском крае, Магаданской и Амурской областях, а также в Еврейской автономной области и Республике Бурятия отмечен рост объема строительства.

По мнению экспертов «Востокгосплана», это будет способствовать сохранению и увеличению численности жителей макрорегиона.

На эти же цели призвано решение о субсидированной ставке по ипотеке для молодых семей при покупке жилья в регионах Дальнего Востока — «Дальневосточная ипотека». Недавно банк «Дом.рф» снизил ставку по ипотечным кредитам, выдаваемым в рамках программы «Дальневосточная ипотека». Теперь взять деньги на покупку жилья можно по ставке от 0,4% годовых.

Следующий шаг — это стимулирование жилищного строительства — создание условий для развития строительной отрасли в макрорегионе, выделение участков под строительство, а также обеспечение инженерной и социальной инфраструктурой микрорайонов комплексной застройки.

Кроме того, должны развиваться механизмы строительства социального и арендного жилья, а отдельным направлением — реконструкция (реновация) существующего жилого фонда для повышения его качества и безопасности.

Если говорить о новых проектах жилья, то весь Дальний Восток и Приморье в частности стали лидерами по их запуску в России. Запуски новых проектов в ДФО во втором полугодии 2020 года выросли в 2,7 раза, в среднем по России — в 1,5 раза. Отметим, что Дальний Восток стал единственным регионом с ростом объёмов строящегося жилья. Городом-лидером по строительству в ДФО стал Владивосток.

По итогам 2020 года самый высокий показатель в регионе оказался у Приморского края — тут стартовали проекты общей площадью 520 тысяч квадратных метров, что составило более 60% от объёма строительства на начало года. Ситуация в крае показывает, что долгосрочное стимулирование спроса в регионах с недостаточными объемами жилищного строительства позитивно влияет на активность застройщиков.

В 2020 году в крае сдали более девяти тысяч квартир — это на 15% больше показателей 2019 года. Большая часть жилья построена во Владивостоке, Уссурийске, Артёме и в Надеждинском районе. Средняя стоимость квадратного метра жилья в приморской столице составляет 130 тысяч рублей. В регионе хотят увеличить объём сдачи квартир — до двух миллионов квадратных метров в год.

Сюжеты:
Приморье
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