Во Владивостоке зачищают территорию под новые ярмарки

В мэрии Владивостока предложили организовать ярмарку «Вкусноград VL–2021», которая может разместиться в районе пр-та «Красного Знамени», 86. Здесь планируется восстановить асфальт, обустроить клумбы, установить лавочки и с десяток одинаковых торговых павильонов, сообщает пресс-служба администрации города.

Будут разработаны критерии, согласно которым торговать здесь смогут фермеры, крестьянские хозяйства, местные товаропроизводители, предлагая продукцию с минимальной торговой наценкой. Ярмарка будет работать ежедневно. Также предложены дополнительные адреса для ярмарок — площадки на улице Жигура в районе молокозавода, на улицах Терешковой, 1в, Баляева, 50, Сахалинской, 48. Территории потребуется предварительно освободить от незаконных объектов, стоянки транспорта и т. д. Предстоит также благоустроить площадки, подключить к электроэнергии, водоснабжению и канализации, установить павильоны в едином стиле. Работа в этом направлении, судя по всему, уже начата. Власти продолжают пресекать незаконную уличную торговлю в городе. Самовольно размещенные торговые палатки и лотки были выявлены на улицах Зои Космодемьянской, 16, Добровольского, 37, Черемуховой, 22. А также на ул. Сахалинской, 48 — одном из мест стихийной торговли, которое планируется под организацию ярмарки. Всем незаконным торговцам придётся заплатить штрафы. Электронная версия деловой газеты «Золотой Рог» № 11.

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