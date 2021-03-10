Новая ярмарка появится во Владивостоке

Новая ярмарка появится во Владивостоке

Сегодня, 17:45РынкиФото: Медиахолдинг1MiТорговые площадки в пятницу откроются в районе железнодорожного вокзала
Новая площадка для проведения ярмарок появилась во Владивостоке. Уже в эту пятницу, 12 марта, свежие продукты можно будет приобрести на улице Верхнепортовой, 2г — в районе железнодорожного вокзала.

Ярмарка на ж/д вокзале будет работать в пятницу, в период с 10 утра до 18 вечера.

В субботу и воскресенье, 13 и 14 марта соответственно, вновь откроется продовольственная ярмарка на улице Жигура, в районе бывшего трамвайного кольца.

Время работы ярмарки в субботу — с 9 до 18 часов, в воскресенье — с 9 до 17.

«На ярмарках приморские предприниматели предложат свежие мясные и рыбные продукты, замороженную ягоду, картофель и другие овощи, соленья и дикоросы, мёд, молочные продукты, а также хлебобулочные и кондитерские изделия», — сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Сотрудники мэрии приглашают жителей и гостей города посетить ярмарку.

Сюжеты:
Приморский край
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