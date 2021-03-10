Новая ярмарка появится во Владивостоке

Ярмарка на ж/д вокзале будет работать в пятницу, в период с 10 утра до 18 вечера.
В субботу и воскресенье, 13 и 14 марта соответственно, вновь откроется продовольственная ярмарка на улице Жигура, в районе бывшего трамвайного кольца.
Время работы ярмарки в субботу — с 9 до 18 часов, в воскресенье — с 9 до 17.
«На ярмарках приморские предприниматели предложат свежие мясные и рыбные продукты, замороженную ягоду, картофель и другие овощи, соленья и дикоросы, мёд, молочные продукты, а также хлебобулочные и кондитерские изделия», — сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.
Сотрудники мэрии приглашают жителей и гостей города посетить ярмарку.