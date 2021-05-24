Ремонт квартир влетает приморцам в копеечку

«Здесь играют роль два фактора. Во-первых, у народа за прошлый год поднакопились сбережения, потому что никто не тратил их на отпуск. Во-вторых, спрос на рынке жилья действительно увеличен, этому способствуют государственные программы и подпрограммы: „Молодая семья“, „Дальневосточная ипотека“ и так далее. Все это помогает застройщикам реализовывать свои проекты. Что касается ремонта, в первичном жилье такие услуги необходимы чаще, так как оно в основном продается без отделки. Но я бы не сказал, что спрос на ремонт жилья на вторичном рынке падает», — рассказал приморский индивидуальный предприниматель в сфере ремонта Максим Дюбиков.