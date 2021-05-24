Ремонт квартир влетает приморцам в копеечку

Госпрограммы льготного ипотечного кредитования стали причиной не только резкого скачка цен на жилье, но и появления у приморцев в собственности квартир, нуждающихся в ремонте.
Дело в том, что кредит дается исключительно на покупку квартиры, но не на ремонт. Поэтому специалисты рекомендуют ориентироваться на объекты, сдаваемые «под ключ», либо на те, где застройщик в рамках договора доводит квартиры до 100-процентной готовности под новоселье. Однако это не всегда получается, и приходится ремонт делать своими силами.
Кроме того, профильные компании стали еще более востребованы, чем прежде, ведь обычный поток клиентов тоже никуда не делся, пишет «Альянс.HELP».
«Здесь играют роль два фактора. Во-первых, у народа за прошлый год поднакопились сбережения, потому что никто не тратил их на отпуск. Во-вторых, спрос на рынке жилья действительно увеличен, этому способствуют государственные программы и подпрограммы: „Молодая семья“, „Дальневосточная ипотека“ и так далее. Все это помогает застройщикам реализовывать свои проекты. Что касается ремонта, в первичном жилье такие услуги необходимы чаще, так как оно в основном продается без отделки. Но я бы не сказал, что спрос на ремонт жилья на вторичном рынке падает», — рассказал приморский индивидуальный предприниматель в сфере ремонта Максим Дюбиков.
О росте востребованности услуг по ремонту говорят и исследования Сбербанка. Так, каждая шестнадцатая владивостокская семья в 2020 году сделала ремонт в своей квартире, выяснила дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование». В среднем по стране ремонтные работы обошлись гражданам в 265 тыс. рублей.
Ремонт крупнее мелкого косметического в 2020 году сделали 6% семей из Владивостока, это на 2% меньше, чем в среднем по России. Большинство владивостокцев (84,4%) обновляли старые квартиры, поскольку в год пандемии и удаленной работы качество жилья стало особенно важным. Еще 7,8% респондентов занялись обоями, плиткой и паркетом в связи с покупкой новой квартиры. 3,5% опрошенных пришлось делать ремонт после того, как их залили соседи или в доме прорвало коммуникации.
Исследование аналитиков МТС Банка констатирует, что за январь–апрель 2021 года расходы россиян на ремонт выросли на 78% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кстати, в полтора раза поднялся и спрос на бытовую технику, мебель и товары для дома.
«Если речь о повышении трат в 78% только на материалы, соглашусь: только за 2020 год стоимость стройматериалов увеличилась на 14%, на некоторые и больше. К сегодняшнему дню материалы подорожали очень сильно. Что касается работ, здесь всегда есть проблема — заказчики не дадут повысить цены, будут кричать, что строители жулики, даже если работа объективно подорожала», — отметил Максим Дюбиков.