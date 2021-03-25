Приморская продукция может отправиться на белорусский рынок

Губернатор Приморья Олег Кожемяко и министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Ивана Крупко во время встречи в Минске обсудили вопрос поставок белорусской продукции в Приморье и наоборот, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Специалисты отметили, что механизм поставок белорусской продукции в Приморье уже отлажен, а приморский бизнес только недавно начала поставлять свои товары на рынок Беларуси. Во время встречи Олег Кожемяко отметил, что регион заинтересован в поставках мясной и молочной продукции из РБ. «Мы выстраивали наше взаимодействие на протяжении двух лет, и постепенно белорусская продукция завоевывает популярность у приморцев. Жители края положительно оценивают ее качество, покупают с удовольствием. Так, за два месяца этого года в Приморье реализовано белорусских товаров почти на 100 миллионов рублей — это половина всего объема за прошлый год», — сказал губернатор. Министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калинин отметил, что с прошлого года ведомство находится в тесном взаимодействии с белорусскими коллегами. Благодаря налаженным контактам удалось организовать переговоры с крупными торговыми сетями Приморского края и производителями из Могилевской области. Стороны проработали вопросы, которые облегчили присутствие белорусов на рынке Приморья. Сейчас в Приморье можно приобрести молочную продукцию, сыры, сливочное масло, колбасы, мясные деликатесы, овощные и молочные консервы, кондитерские изделия и промышленные товары белорусских производителей можно в торговых сетях «Реми», «Фреш 25», «Самбери» и специализированных магазинах. В начале апреле в Уссурийске пройдет выставка-ярмарка белорусских товаров, во второй половине месяца — во Владивостоке. Ярмарки планируют провести почти на 40 площадках в крупных городах Приморья — Арсеньеве, Артеме, Большом Камне, Дальнегорске, Дальнереченске, Лесозаводске, Находке, Партизанске, Спасске-Дальнем, Уссурийске, Фокино. Осенью в приморской столице пройдет фестиваль белорусской продукции. Губернатор края отметил, что мероприятие предусматривает также культурную и спортивную программы. Зампред правительства Приморья Константин Шестаков рассказал, что успешный опыт организации поставок белорусских товаров в край стоит применить и в обратном направлении. «Мы предлагаем рассмотреть возможность продажи в торговых сетях Беларуси консервов и пресервов длительного хранения приморских производителей — запрос у наших предпринимателей на это есть. Для начала проект „Сделано в Приморье“ можно запустить, например, в Могилеве», — отметил Шестаков. Белорусская сторона поддержала инициативу и пообещала проработать с представителями Белгоспищепрома.

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