Из Владивостока вылетели первые прямые рейсы в Сочи

Из Владивостока вылетели первые прямые рейсы в Сочи
Из Владивостока вылетели первые прямые рейсы в Сочи
Сегодня, 14:53РынкиФото: nordwindairlines.ru
Время в пути — около 10 часов

Новая авиакомпания Nordwind впервые запустила рейсы в Москву и Сочи из воздушной гавани Приморья.

Утром 31 мая авиакомпания Nordwind совершила свой первый рейс по маршруту Владивосток — Сочи. Прямые регулярные рейсы на популярный курорт Черноморского побережья будут выполняться с частотой два раза в неделю по понедельникам и четвергам. Время перелета составит 9 часов 45 минут.

Также с 31 мая стартовали беспосадочные перелеты в Москву. Рейсы в столицу России будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Продолжительность полета из Владивостока до Москвы — 8 часов 35 минут. Поскольку маршрутная программа авиакомпании была расширена, жители Приморья смогут также добраться до популярных курортов страны с помощью удобных трансферных рейсов из Владивостока в Геленджик, Калининград, Краснодар и Симферополь с пересадкой в столице.

«Приход во Владивосток нового крупного перевозчика — это один из наиболее знаменательных моментов в развитии маршрутной сети аэропорта в 2021 году», — приводит пресс-служба МАВ слова генерального директора АО «Международный аэропорт Владивосток» Андрея Виниченко.

Сюжеты:
Приморье
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