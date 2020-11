Пробираемся через завалы: Олег Кожемяко контролирует восстановление энергосетей на острове Русский

На последнем совещании, где обсуждался введённый в крае режим ЧС и выход низ него, губернатор Приморского края Олег Кожемяко. На сегодняшний день самая сложная обстановка остается на острове Русский. Проблема заключается в том, что электрические сети на острове находятся в труднодоступных местах.

«Сетей низкого напряжения на Русском практически нет, а то, что осталось, не выдерживает никакой критики, нужно строить новые сети. Сейчас даже мы говорим не о восстановлении энергетики острова, а о том, что пробиваемся через завалы к этим сетям. Думаю, что благодаря постоянно усиливающейся группировке завтра расчистим все подходы», — заявил глава региона. Сложную ситуацию уже начали решать сотрудники профильных ведомств и учреждений. Помогает в решении проблемы и ДВФУ. Университет готов принять у себя жителей острова, которые остаются без электроснабжения. Также местные жители получают помощь от правительства. Сейчас им организована раздача 3,5 тысячи газовых плит, около 10 тысяч баллонов и 3,5 тысячи литров воды. Помимо этого, на острове были развернуты полевые кухни, которые кормят пострадавших горячей едой и чаем. Отметим, что электричество в крае восстановлено почти во всех муниципалитетах. Так, на днях, в Артеме подключили к электроснабжению все многоквартирные дома. Однако частные дома пока остаются без него. В них проживает порядка 600 человек. Напомним, что сейчас в Приморском крае ведутся работы силами нескольких бригад из ДРСК, которые прибыли из других регионов. В частности, из Хабаровского края и Сахалинской области. «Главная задача на данный момент — наладить быт приморцев. Но уже сейчас мы думаем над тем, как не допустить подобного впредь. В этом вопросе мы находим понимание Правительства», — заявил Олег Кожемяко.

