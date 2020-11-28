Пробираемся через завалы: Олег Кожемяко контролирует восстановление энергосетей на острове Русский

«Сетей низкого напряжения на Русском практически нет, а то, что осталось, не выдерживает никакой критики, нужно строить новые сети. Сейчас даже мы говорим не о восстановлении энергетики острова, а о том, что пробиваемся через завалы к этим сетям. Думаю, что благодаря постоянно усиливающейся группировке завтра расчистим все подходы», — заявил глава региона.