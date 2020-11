Кожемяко поблагодарил энергетиков за оперативное восстановление электроснабжения после ледяного шторма в Приморье

Губернатор Олег Кожемяко поблагодарил приморские сетевые компании за слаженную работу в период ликвидации последствий ледяного шторма. Благодаря профессионализму и самоотдаче энергетиков, электричество продолжает возвращаться в дома жителей Владивостока и Артёма.

«Благодарю вас за ту большую работу, которую вы вели в течение шести суток вели днем и ночью, меняя бригады. Первые три дня, пока не подошли резервы, ремонтные бригады работали практически без сна, отдыхали по два-три часа в сутки. Благодарю спасателей МЧС, которые находились на самых сложных участках. В этих условиях отдельные несправедливые обвинения в адрес энергетиков вызывают удивление. Мы живем в таком регионе, где последствия всех возможных стихийных бедствий предусмотреть очень трудно», — сказал глава региона на вечернем заседании оперативного штаба по ликвидации последствий катаклизма. Сейчас сетевые организации продолжают работы по восстановлению энергоснабжения в домах приморцев. За последние сутки электричество вернулось в квартиры 32 тысяч человек. Сегодня к ним добавились жители Первомайского района. Всего из-за ледяного шторма без электричества остались около 120 тысяч человек. Кроме того, жители края, которые до сих пор остаются без электричества и тепла, могут рассчитывать на поддержку властей. На сегодняшний день в готовность приведены 80 пунктов временного размещения вместимостью более 8 тысяч человек, из них задействованы 12: пять во Владивостоке и семь в Артеме. Развернуты 30 пунктов обогрева, питания и выдачи бутилированной воды, жители уже получили почти 5 тысяч газовых баллонов и 20 тысяч литров питьевой воды, еще тысяча газовых плит и 15 тысяч баллонов подготовлены к выдаче. Дополнительно решается вопрос о выдаче жителям Артема топлива — по 20 литров на человека. Работа по оказанию помощи населению продолжится до полного восстановления всех коммунальных услуг.

