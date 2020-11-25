Кожемяко поблагодарил энергетиков за оперативное восстановление электроснабжения после ледяного шторма в Приморье

Кроме того, жители края, которые до сих пор остаются без электричества и тепла, могут рассчитывать на поддержку властей. На сегодняшний день в готовность приведены 80 пунктов временного размещения вместимостью более 8 тысяч человек, из них задействованы 12: пять во Владивостоке и семь в Артеме. Развернуты 30 пунктов обогрева, питания и выдачи бутилированной воды, жители уже получили почти 5 тысяч газовых баллонов и 20 тысяч литров питьевой воды, еще тысяча газовых плит и 15 тысяч баллонов подготовлены к выдаче. Дополнительно решается вопрос о выдаче жителям Артема топлива — по 20 литров на человека.