Затонувшее судно Глеба Франка унесло жизнь члена экипажа

Затонувшее судно Глеба Франка унесло жизнь члена экипажа

Затонувшее судно Глеба Франка унесло жизнь члена экипажа

Сегодня, 13:01
Политика
Фото: vdk_news
Трагедия с судном «Акванавт» унесла жизнь одного человека. Погибшим стал старший механик. Второй член экипажа — капитан, отправился в медучреждение с переохлаждением. О других погибших и пострадавших пока не сообщается.

Старший механик Игорь Сомин погиб. Капитан Евгений Омельченко госпитализирован с переохлаждением. Еще 14 членов экипажа были экстренно эвакуированы.

Как заявили в Морспасслужбе, часть судна пока остается на поверхности. Но это не мешает работе водолазов, который уже обследуют краболов «Акванавт».

На борту находится 18 тонн топлива, однако разлив зафиксирован не был. Чтобы избежать экологической катастрофы, специалисты уже установили боновые ограждения.

Напомним, что 2 февраля, в первой половине дня в Хасанском районе, в порту Зарубино, потерпел крушение краболов «Акванавт», которая принадлежит ООО «Русский Краб». Владельцем этой компании является Глеб Франк.

На месте ведут работу специалисты транспортной прокуратуры, которые устанавливают причины происшествия.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
краб
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