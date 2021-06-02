С поддержкой населения: Дмитрий Новиков одержал победу на праймериз

«Дмитрий Новиков постоянно проводит придомовые встречи, освещает проблемы жителей в СМИ и соцсетях. Один из ключевых тезисов в его повестке — борьба с недобросовестными управляющими компаниями. Он привлекает к этому внимание органов исполнительной власти, рассказывает о ситуациях в медиа, тем самым добиваясь реального решения проблем. Он один из немногих действующих депутатов ЗС ПК, который регулярно работают на округе, тем самым завоевав доверие избирателей», — сказал политолог Андрей Кудисов.