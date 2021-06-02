С поддержкой населения: Дмитрий Новиков одержал победу на праймериз

С поддержкой населения: Дмитрий Новиков одержал победу на праймериз
С поддержкой населения: Дмитрий Новиков одержал победу на праймериз
Сегодня, 16:18ПолитикаФото: ЗС ПК
Дмитрий Новиков, депутат Законодательного Собрания Приморья, одержал победу на праймериз. Ему удалось заручиться поддержкой 2243 жителей Первомайского района Владивостока.

Эксперты обращают внимание, что победа Новикова стала следствием его активной работе на округе.

«Дмитрий Новиков постоянно проводит придомовые встречи, освещает проблемы жителей в СМИ и соцсетях. Один из ключевых тезисов в его повестке — борьба с недобросовестными управляющими компаниями. Он привлекает к этому внимание органов исполнительной власти, рассказывает о ситуациях в медиа, тем самым добиваясь реального решения проблем. Он один из немногих действующих депутатов ЗС ПК, который регулярно работают на округе, тем самым завоевав доверие избирателей», — сказал политолог Андрей Кудисов.

Напомним, что по итогам последних трёх лет Дмитрий Новиков оказался самым эффективным депутатом Законодательного Собрания. В рейтинге консалтингового агентства «Expert Group» он уже три года подряд занимает первую строчку. Эксперты высоко оценили его работу на округе, взаимодействие с жителями территории и работу в медиа.

«Новиков смог наладить коммуникацию с региональными элитами, оставаясь при этом на хорошем счету у краевых властей, что позволило ему не только выдвинуться на праймериз, но и получить возможность реально решать проблемы жителей своего округа», — отметил Андрей Кудисов.

Сюжеты:
Приморский край
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