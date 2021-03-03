Гребенюков: НЗМУ — самое экологичное и безопасное предприятие в России

По словам Виктора Гребенюкова, руководство предприятия выполнило даже больше работ, чем требует соответствующее законодательство.
«Мы учли все возможные и невозможные риски, ситуации, которые могут произойти. Рядом обустроена пожарная часть, готов проект санитарно-защитной зоны, которая составит тысячу метров», — уточнил Виктор Гребенюков.
Он напомнил, что проект возведения завода — сто томов — доступен к ознакомлению в библиотеке Находки. Также со всей необходимой информацией можно ознакомиться на официальном сайте предприятия.
Отметим, Находкинский завод минеральных удобрений — это предприятие по производству метанола, подготовка к строительству которого сейчас ведётся под Находкой. Контроль за подготовкой проектной документации ведут общественные организации и профильные органы.