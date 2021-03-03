Гребенюков: НЗМУ — самое экологичное и безопасное предприятие в России

Гребенюков: НЗМУ — самое экологичное и безопасное предприятие в России

Сегодня, 12:04
Политика
Фото: скриншот
Находкинский завод минеральных удобрений будет самым современным, экологичным и безопасным в России. Об этом заявил исполнительный директор предприятия Виктор Гребенюков на заседании совета по контролю за реализацией проекта строительства НЗМУ под председательством губернатора Олега Кожемяко.

По словам Виктора Гребенюкова, руководство предприятия выполнило даже больше работ, чем требует соответствующее законодательство.

«Мы учли все возможные и невозможные риски, ситуации, которые могут произойти. Рядом обустроена пожарная часть, готов проект санитарно-защитной зоны, которая составит тысячу метров», — уточнил Виктор Гребенюков.

Он напомнил, что проект возведения завода — сто томов — доступен к ознакомлению в библиотеке Находки. Также со всей необходимой информацией можно ознакомиться на официальном сайте предприятия.

Отметим, Находкинский завод минеральных удобрений — это предприятие по производству метанола, подготовка к строительству которого сейчас ведётся под Находкой. Контроль за подготовкой проектной документации ведут общественные организации и профильные органы.

Сюжеты:
Приморский край
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