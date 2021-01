АО «НЗМУ» поможет найти школьникам Находки «Формулу успеха»

Ребята из школ Находки приглашаются к участию в конкурсе проектов. Работы будут приниматься по двум номинациям: «Химия — союзник экономики» и «Химия и качество жизни».

АО «НЗМУ» предложил управлению образования Находкинского городского округа провести данный конкурс. Администрация города инициативу поддержала. Смысл конкурса состоит в том, что дети ищут актуальные проблемы города и составляют собственный проект их решения. Во всем этом им помогают кураторы, которыми являются профессиональные экологи, ученые и представители комитета по экологии Общественной палаты Приморского края. Номинации в конкурсе будет две: первая — «Химия и качество жизни» подразумевает исследования всего того, что окружает ребят в повседневной жизни. Это и упаковка, и пищевые добавки, производство еды, бытовая химия. Вторая, под названием «Химия — союзник экономики», должна направить ребят на выявление значимости науки для таких отраслей экономики как энергетика, транспорт, строительство и медицина. «У нас в городе уже много лет реализуется конкурс учебно-исследовательских работ. С участием НЗМУ этот конкурс станет более практическим и интересным. Ребята будут иметь возможность поработать с оборудованием, которое на сегодняшний день есть — например, в 20 школе, и реально увидеть влияние химии на нашу жизнь», — отметила начальник Управления образования администрации НГО Евгения Мухамадиева.

