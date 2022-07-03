Губернатор Приморья поздравил с Днём работников морского и речного флота

Олег Кожемяко подчеркнул, что для Приморья это важный праздник. В развитие этой отрасли региона большой вклад внесли несколько поколений моряков, портовиков, судоремонтников.

Сегодня Приморье по праву называют морскими воротами России на Дальнем Востоке. Общая мощность портов края — свыше 150 миллионов тонн. Они обеспечивают не только транзитный потенциал страны, но и её транспортную независимость и обороноспособность. — Наш край постоянно расширяет своё присутствие на рынке отечественных и мировых грузоперевозок, модернизирует портовое хозяйство, строит новые морские терминалы. Несмотря на давление санкций против Российской Федерации, морская отрасль Приморья успешно адаптируется к новым условиям ведения бизнеса. За 2021 год грузооборот портов края году вырос на 3,1% в сравнении с предыдущим годом — отметил Олег Кожемяко. Он подчеркнул, что для нашего региона труд работников флота имеет особое значение. Обеспечивая пассажирские и грузовые перевозки, они способствуют развитию промышленности, торговых связей и туристического потенциала, повышению инвестиционной привлекательности края. В этом большая заслуга и преподавателей профильных учебных заведений, благодаря их труду морская отрасль обеспечена высококвалифицированными кадрами. Особые слова признательности главы региона — ветеранам, чья преданность делу служит примером для нового поколения специалистов. — Здоровья, успехов и благополучия всем, чья жизнь связана с флотом, — поздравил приморцев Олег Кожемяко. Ранее губернатор Приморского края поздравил Владивосток со 162-летием. Главным достоянием города глава региона назвал его жителей.

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