Жителей Первомайки приглашают решить судьбу сквера на Сахалинской

Жителей Первомайки приглашают решить судьбу сквера на Сахалинской
Жителей Первомайки приглашают решить судьбу сквера на Сахалинской
Сегодня, 19:15Политика
Жители микрорайона бухты Тихая смогут сами решить, что будет на территории, где установлен обелиск морякам Сибирской флотилии.

Ранее стало известно о том, что там может появиться православный храм. Однако некоторые горожане заявили, что хотели бы видеть в том месте сквер. Разрешить спор взялся депутат Дмитрий Новиков.

Для многих жителей Владивостока обелиск морякам Сибирской флотилии и прилегающая к нему территория — важное место, где можно отдать дан памяти погибшим воинам. Но и наличие храма имеет большое значение для православных.

«Я считаю, что окончательное решение должно быть за жителями Первомайского района. Беру ситуацию на личный контроль. В ближайшее время проведём опросы местных жителей на эту тему. Поделиться своей позицией можно также на моей страничке в Instagram и на сайте Задело.РФ», — сказал Дмитрий Новиков.

Депутат Дмитрий Новиков представляет в Законодательном Собрании интересы жителей Первомайского района, который входит во второй избирательный округ.

Отметим, активная кампания по выдвижению кандидатов на 2-м округе продолжается. Партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" представит Виталий Башко. Он родился в 1987 году во Владивостоке. Работает генеральным директором ООО "Твой терминал". Галина Морозова представляет партию пенсионеров. Она родилась в 1951 году во Владивостоке. В 1985-м выпустилась из заочного техникума Министерства Заготовок РСФСР. Сейчас - на пенсии.

Сюжеты:
Приморский край
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