Жителей Первомайки приглашают решить судьбу сквера на Сахалинской

«Я считаю, что окончательное решение должно быть за жителями Первомайского района. Беру ситуацию на личный контроль. В ближайшее время проведём опросы местных жителей на эту тему. Поделиться своей позицией можно также на моей страничке в Instagram и на сайте Задело.РФ», — сказал Дмитрий Новиков.