Жителей Первомайки приглашают решить судьбу сквера на Сахалинской

Ранее стало известно о том, что там может появиться православный храм. Однако некоторые горожане заявили, что хотели бы видеть в том месте сквер. Разрешить спор взялся депутат Дмитрий Новиков.
Для многих жителей Владивостока обелиск морякам Сибирской флотилии и прилегающая к нему территория — важное место, где можно отдать дан памяти погибшим воинам. Но и наличие храма имеет большое значение для православных.
«Я считаю, что окончательное решение должно быть за жителями Первомайского района. Беру ситуацию на личный контроль. В ближайшее время проведём опросы местных жителей на эту тему. Поделиться своей позицией можно также на моей страничке в Instagram и на сайте Задело.РФ», — сказал Дмитрий Новиков.
Депутат Дмитрий Новиков представляет в Законодательном Собрании интересы жителей Первомайского района, который входит во второй избирательный округ.
Отметим, активная кампания по выдвижению кандидатов на 2-м округе продолжается. Партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" представит Виталий Башко. Он родился в 1987 году во Владивостоке. Работает генеральным директором ООО "Твой терминал". Галина Морозова представляет партию пенсионеров. Она родилась в 1951 году во Владивостоке. В 1985-м выпустилась из заочного техникума Министерства Заготовок РСФСР. Сейчас - на пенсии.