Скверы и парки: жителей Первомайки приглашают выбрать новый облик их района

«Последние годы мы с командой в ручном режиме решали проблемы Первомайского района: боролись с произволом управляющих компаний, заставляли ресурсоснабжающие организации нормально подавать тепло, убеждали чиновников администрации города профинансировать строительство дорог. Но мне кажется, нам надо смотреть в будущее, нам с вами надо разработать концепцию развития Первомайского района и Владивостока. Новый город — каким он будет? Это решать нам, всем вместе. Мы соберём все ваши предложения, подитожим, подготовим программу и в течение ближайших пяти лет реализуем её. Первомайка будет самым комфортным районом Владивостока», — сказал Дмитрий Новиков.