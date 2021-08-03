Скверы и парки: жителей Первомайки приглашают выбрать новый облик их района

Аналитика
Скверы и парки: жителей Первомайки приглашают выбрать новый облик их района
Скверы и парки: жителей Первомайки приглашают выбрать новый облик их района
Сегодня, 21:04
Жителей Первомайки приглашают принять участие в формировании свежего облика района. Сделать это просто — достаточно принять участие в проекте депутата Законодательного Собрания Приморья Дмитрия Новикова «Новый город». Цель инициативы — комплексное развитие Первомайского района с учётом мнения горожан.

Жителей Первомайки приглашают принять участие в формировании свежего облика района. Сделать это просто — достаточно принять участие в проекте депутата Законодательного Собрания Приморья Дмитрия Новикова «Новый город». Цель инициативы — комплексное развитие Первомайского района с учётом мнения горожан.

С этой недели на улицах Первомайского района — возле крупных торговых центров, общественных пространств — работают юноши и девушки в фирменных футболках с символикой «Нового города». Любой желающий может поделиться с молодыми людьми своими идеями по поводу благоустройства территорий, строительства соцобъектов и так далее. Все эти данные будут учтены при подготовке программы «Нового города».

«Хотелось бы везде видеть тротуары, больше цветочных клумб. И, конечно же, меньше парковок», — сказала жительница улицы Сахалинская Наталья Гулевич.

Молодёжь выступает за строительство скейтпарка. Люди постарше просят благоустроить близлежащий пляж, обеспечить район детскими площадками и заняться дорогами.

«Последние годы мы с командой в ручном режиме решали проблемы Первомайского района: боролись с произволом управляющих компаний, заставляли ресурсоснабжающие организации нормально подавать тепло, убеждали чиновников администрации города профинансировать строительство дорог. Но мне кажется, нам надо смотреть в будущее, нам с вами надо разработать концепцию развития Первомайского района и Владивостока. Новый город — каким он будет? Это решать нам, всем вместе. Мы соберём все ваши предложения, подитожим, подготовим программу и в течение ближайших пяти лет реализуем её. Первомайка будет самым комфортным районом Владивостока», — сказал Дмитрий Новиков.

Депутат подчеркнул, что ему и его команде долгие годы приходилось заниматься «латанием дыр». Комплексная программа развития позволит уйти от такого подхода и заняться системным развитием территории.

Ранее Дмитрий Новиков уже запустил несколько инициатив в рамках проекта «Новый город». Так, в Первомайском районе займутся благоустройством остановок.

«Я проехал по округу, поговорил с людьми, узнал, какими они хотят видеть автобусные остановки. Мнения достаточно разные. Кому-то нужны информационные стенды, чтобы люди не клеили объявления на стенах самих павильонов. Старшему поколению необходимы лавочки. Но все сошлись в едином мнении, что на автобусных остановках бухты Тихой нужны «умные павильоны»», — сказал Дмитрий Новиков.

Также в рамках проекта планируется реконструкция очистных сооружений, которые очищают стоки из Первомайского и Ленинского районов.

Сюжеты:
Приморский край
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