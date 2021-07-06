Роза Чемерис — кандидат с большим потенциалом, на неё возложены серьёзные надежды, рассказал заместитель руководителя исполкома партии «Новые люди», председатель комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Юрий Воротников.

По его словам, сильными сторонами Розы Чемерис являются её известность в Приморье, а также отличное знание специфики и проблематики Дальнего Востока. «Она известна людям, работает уже давно, знает специфику Дальнего Востока, всю проблематику, а главное — реально болеет душой за людей. Я очень рад, что Роза присоединилась к нашей партии, выдвигается от неё, мы возлагаем на неё большие надежды», — сказал Воротников. Политтехнолог отметил, что сегодня проблема Государственной Думы в том, что в её составе мало людей, которые могут эффективно представлять и лоббировать интересы своих регионов. «У нас централизовано всё спускается, централизовано организуется. Но интересы конкретного региона не просто представить, а пролоббировать сегодня депутаты Госдумы всерьёз не могут. Они оказываются заложниками костности партийной системы, системы Государственной Думы и в целом политической системы, которая сложилась на данный момент в России. А у Розы есть потенциал, чтобы искренне и по-настоящему отстаивать интересы Дальнего Востока. Она не просто знает проблематику и разбирается в ней, но и — самое главное — понимает, как грамотно приземлить это в законодательные инициативы», — считает Юрий Воротников По мнению эксперта, в случае избрания Чемерис, её работа будет представлять из себя не «оголтелый популизм», а конкретные реальные предложения по тем направлениям деятельности, в которых она является экспертом. Воротников также отметил, что в российской политической системе женщины сегодня представлены очень слабо. «Вхождение Розы на федеральный уровень сможет эту ситуацию изменить», — сказал он. Отметим, что ранее «Золотой Рог» сообщал, что партия «Новые люди» выдвинула Розу Чемерис в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы РФ. Она возглавила партийный список по Дальнему Востоку, а также представит партию в борьбе за мандат по 62-му округу.

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