В Хасанском районе так и не навели порядок. Рэкет и вымогательство процветают

В Хасанском районе так и не навели порядок. Рэкет и вымогательство процветают

В Хасанском районе так и не навели порядок. Рэкет и вымогательство процветают

Сегодня, 16:28
Политика
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Приморском крае задержали членов ОПГ, которые вымогали деньги у водителей фур на границе с Китаем. Возбуждено два уголовных дела.

Следствие полагает, что преступная группировка орудовала в Приморском крае на границе с КНР — в районе Уссурийска, Пограничного, Краскино. По имеющейся информации, члены ОПГ искусственно создавали очередь и требовали с дальнобойщиков деньги за проезд через госграницу — в противном случае угрожали насилием и порчей имущества.

Как корреспонденту «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, возбуждено 2 уголовных дела согласно 163 статье УК РФ — речь идёт про вымогательство.

«Сейчас идут обыски. Следствие устанавливает обстоятельства совершённых преступлений на территориях рядом с пунктами пропусков», — уточнили в МВД.

По информации федеральных СМИ, вымогатели требовали с каждой машины от 100 000 до 200 000 рублей. На данный момент члены ОПГ задержаны.

Сюжеты:
Приморский край
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судпреступность
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