Мельников: «Мы должны защитить честное имя ветерана»

«На мой взгляд, данный судебный процесс имеет беспрецедентное общественное значение. В отношении ветерана Великой Отечественной войны, боевого офицера, пожилого человека, допускать такие выражения как: «люди без совести», «позор страны», «предатели» и другие – не просто недопустимо и оскорбительно, а настоящее кощунство. Согласно главному закону страны, достоинство личности охраняется государством и у наших граждан имеется конституционное право на защиту своей чести и доброго имени. И очень правильно, что заслуженный ветеран не пустил эту ситуацию на самотек и воспользовался своим законным правом обратиться в правоохранительные органы, чтобы защитить свою честь. Полагаю, что суд поставит точку в этом процессе и вынесет справедливое решение в отношении лица, допустившего оскорбительные выражения и клевету в адрес Игната Сергеевича Артеменко. Уверен, что в правовом порядке будет защищено честное имя и достоинство ветерана войны», — сказал уполномоченный по правам человека в Приморском крае Юрий Мельников.