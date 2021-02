Мельников: «Мы должны защитить честное имя ветерана»

В одном из московских судов идёт рассмотрение дела против Алексея Навального о клевете. Этим летом Навальный оскорбил ветерана Великой отечественной войны Игната Артеменко, назвав того «холуем, обвешанным медалями». Близкие Игната Сергеевича не потерпели такого и отправились в суд.

«На мой взгляд, данный судебный процесс имеет беспрецедентное общественное значение. В отношении ветерана Великой Отечественной войны, боевого офицера, пожилого человека, допускать такие выражения как: «люди без совести», «позор страны», «предатели» и другие – не просто недопустимо и оскорбительно, а настоящее кощунство. Согласно главному закону страны, достоинство личности охраняется государством и у наших граждан имеется конституционное право на защиту своей чести и доброго имени. И очень правильно, что заслуженный ветеран не пустил эту ситуацию на самотек и воспользовался своим законным правом обратиться в правоохранительные органы, чтобы защитить свою честь. Полагаю, что суд поставит точку в этом процессе и вынесет справедливое решение в отношении лица, допустившего оскорбительные выражения и клевету в адрес Игната Сергеевича Артеменко. Уверен, что в правовом порядке будет защищено честное имя и достоинство ветерана войны», — сказал уполномоченный по правам человека в Приморском крае Юрий Мельников. В поддержку ветерана Игната Артеменко высказались и другие общественники и видные деятели Приморского края. Член общественной организации «Боевое братство» Михаил Любецкий уверен, что Алексей Навальный должен публично извиниться перед ветераном. «Ветераны Великой отечественной войны — святые люди. Они завоевали нашим детям, нам будущее, будущее нашей России. Благодаря им сегодня поддерживаются те традиции, которые были созданы нашими дедами, прадедами и которые мы сегодня продолжаем. Поэтому, что касается конкретно ситуации с полковником Игнатом Сергеевичем Артеменко, считаю, что человек, который его оскорбил, должен, как минимум, публично извиниться перед ним. И правильно сделали, что по этому факту возбудили дело — поддерживаю такое решение. Как участник боевых действий, хочу сказать, что людей, раскачивающих эту лодку, нужно не выпускать из страны — чтобы они работали на государство, а не ездили за рубеж и получали там деньги», — сказал Михаил Любецкий. Напомним, этим летом Алексей Навальный в своём аккаунте в Twitter назвал ветерана Артеменко «холуем» из-за того, что тот записал ролик в поддержку поправок к Конституции. Многие последователи Навального также высказались в поддержку своего лидера, утверждая, что ветеран всю войну провёл в тылу, хоть это и не соответствует действительности. Стоит отметить, что после публикации расследования блогера Алексея Навального о том, что группа бизнесменов якобы для президента РФ Владимира Путина построила дворец за один миллиард долларов под Геленджиком, рейтинг главы государства снизился, свидетельствуют данные ВЦИОМ. Однако снижение было незначительным и спустя неделю рейтинг Путина вырос снова.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter