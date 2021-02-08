Григорович: Навальный производит впечатление человека, работающего против России

Григорович: Навальный производит впечатление человека, работающего против России

Сегодня, 15:35
Общество
Председатель Приморского краевого совета ветеранов Дмитрия Григорович считает, что Алексей Навальный должен ответить за клевету в отношении ветерана. Сейчас в одном из судов Москвы идёт разбирательство по поводу оскорблений, которые Навальный нанёс ветерану ВОВ 94-летнему Игнату Артеменко.

«Алексей Навальный производит впечатление человека, который работает против России, против граждан своей страны. А за ветерана он вообще должен ответить вдвойне. Игнат Сергеевич Артеменко — настоящий герой, который прошел войну, защищал Родину, терпел всяческие лишения, чтобы тот, кто его сегодня публично оскорбил, мог жить в свободной стране, работать, творить, иметь семью, растить детей. И самое ужасное в текущей ситуации — он вовлекает во все это дело молодежь. Сложно найти слова, чтобы выразить свое отношение к тому, что происходит. Его нужно изолировать от общества. Думаю, каждый здравомыслящий человек меня в этом поддержит», — сказал Дмитрий Григорович, председатель Приморского краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Напомним, ранее в своём аккаунте в Twitter Навальный назвал ветерана Артеменко «холуем, нацепившим медали» из-за того, что тот записал ролик в поддержку внесения поправок в Конституцию РФ прошлым летом.

Последователи Навального поддержали своего лидера. Они начали обвинять Артеменко в том, что тот провёл всю войну в тылу. Архивные документы говорят, что это ложь: ветеран состоял в белорусских партизанских отрядах, был тяжело ранен в бою при форсировании Одера. После травмы он и попал в больницу, за пределы фронта, где какое-то время проработал заведующим складом.

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