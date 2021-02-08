Тарабарин: «Распространять гадости о ветеранах — подло»

Тарабарин: «Распространять гадости о ветеранах — подло»

Сегодня, 15:20
Общество
Приморские общественники отреагировали на травлю сторонниками Алексея Навального ветерана ВОВ Игната Сергеевича Артеменко. По мнению члена Общественной палаты Приморья Виктора Тарабарина, поступать подобным образом — подло.

«Война – страшная вещь. Наши ветераны пережили потерю друзей и родственников, видели, как рядом с ними погибали люди от голода, холода, вражеской пули или просто невозможности получить своевременную медицинскую помощь. Тем не менее, они выстояли, защитили родную землю. Каждый из них – настоящий герой, наша гордость, пример стойкости, мужества и самоотдачи. Ветеранов сегодня и так мало осталось. Мы должны их всячески поддерживать их, благодарить и уважать. Распространять гадости, обсуждать таким образом ветеранов – это просто подло», — сказал член Общественной палаты Приморского края, председатель «Совета отцов Приморья», спортсмен Виктор Тарабарин.

Напомним, Алексея Навального обвиняют в клевете. В своём аккаунте в Твиттер Навальный назвал ветерана ВОВ 94-летнего Игната Артеменко «холуем». Причиной стало видео, которое Игнат Сергеевич записал в поддержку принятия поправок в Конституцию летом 2020.

На недавнем суде по этому поводу Навальный не только не извинился перед ветераном, но и заявил, что не знал о существовании ветерана Артеменко, которого он назвал «дедом», на которого «нацепили медали».

Сторонники Навального поддерживают своего лидера и распространяют информацию, о том, что Артеменко не принимал участие в боях, а отсиживался в тылу. Началась травля ветерана. Согласно данным архивных документов Артеменко действительно трудился в военные годы заведующим складом. Но лишь после того, как был тяжело ранен в бою при форсировании Одера.

Stories:
Приморский край
Related news:
политика
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы