Юрий Трутнев едет в Приморье с инспекцией

Во второй половине февраля заместитель Председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента в ДФО в ходе рабочей поездки планирует посетить Приморский край.

Во время визита Юрий Трутнев проведет совещание по рыбохозяйственному комплексу. Главная задача — проработать решения по сохранению улова и строительству собственной рыбоперерабатывающей инфраструктуры на прибрежных территориях Дальнего Востока, пишет портал «Твой Дальний Восток». Напомним, как рассказал в интервью газете «Золотой Рог» президент АРПП Георгий Мартынов, президент РФ несколько лет назад дал четкое поручение о строительстве рыбоперерабатывающего кластера на Дальнем Востоке России со складскими холодильными мощностями. Поручение президента до сих пор не выполнено, Кроме того, во время рабочей поездки полпред планирует проинспектировать объекты, строительство которых ведется в Приморье также по поручению президента России Владимира Путина. В планах посещения — музейно-театральный комплекс во Владивостоке, строительство которого ведется с отставанием, и недостроенные гостиничные комплексы на Корабельной набережной и мысе Бурном. Отели строятся в столице Приморья с 2010 года, срок их сдачи неоднократно переносился. В декабре 2020 года подрядчики озвучили срок окончания строительства — осень 2021 года.

