Юрий Трутнев едет в Приморье с инспекцией

Кроме того, во время рабочей поездки полпред планирует проинспектировать объекты, строительство которых ведется в Приморье также по поручению президента России Владимира Путина. В планах посещения — музейно-театральный комплекс во Владивостоке, строительство которого ведется с отставанием, и недостроенные гостиничные комплексы на Корабельной набережной и мысе Бурном. Отели строятся в столице Приморья с 2010 года, срок их сдачи неоднократно переносился. В декабре 2020 года подрядчики озвучили срок окончания строительства — осень 2021 года.