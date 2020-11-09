Глава Приморья пытается стабилизировать ситуацию вокруг ВМТП

Еще одной основной задачей для «Росатома» станет то, что перед портовиками нужно выполнить все социальные обязательства, а также продолжить процесс увеличения налоговых поступлений в региональный бюджет.Отметим, что с начала октября, когда только завязывался конфликт между сотрудниками порта и акционерами FESCO, руководство региона следило за происходящими событиями.