Глава Приморья пытается стабилизировать ситуацию вокруг ВМТП

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко совместно с заместителем гендиректора госкорпорации «Росатом» Кириллом Комаровым договорились о сохранении всех имеющихся обязательств перед докерами ВМТП. Структуры «Росатома» будут управлять портом. Об этом сообщает «Золотой Рог».

В ходе диалога глава региона подчеркнул, что передача ВМТП надежной управляющей компанией – хороший выход из конфликта портовиков с руководством FESCO, которое не смогло свести на нет нарастающую проблему. «У порта FESCO появилась новая надежная управляющая компания. Это решение положило конец затянувшемуся кризису на предприятии. Необходимо подписать соглашение с профсоюзами, Правительством Приморского края, чтобы не было сокращений среди рабочих, сохранялась достойная заработная плата. Также важно сохранить поддержку хоккейного клуба “Адмирал”, выполнять социальные программы, все обязательства перед людьми, взятые предыдущим руководством», – обозначил глава региона. В свою очередь Комаров выразил солидарность с позицией главы региона и подчеркнул, что в первостепенную очередь начнет формирование группы надежных руководителей из тех кадров, которые уже работают в порту. «ВМТП – серьезное предприятие со своими традициями и стабильным коллективом. Сейчас мы формируем костяк управленцев с упором на местные кадры, уже работающие в порту. Наша задача – решать не только производственные вопросы, но и увеличить налоги в бюджеты, выполнять все социальные обязательства», – отметил он. Еще одной основной задачей для «Росатома» станет то, что перед портовиками нужно выполнить все социальные обязательства, а также продолжить процесс увеличения налоговых поступлений в региональный бюджет.Отметим, что с начала октября, когда только завязывался конфликт между сотрудниками порта и акционерами FESCO, руководство региона следило за происходящими событиями. Когда события дали понять, что менеджеры транспортной группы не способны решить возникающий кризис, губернатор Приморья начал на федеральном уровне прорабатывать вопрос о привлечении к управлению спорным активом ГК «Росатом» - надежной государственной структуре, которая уже присутствовала на территории края.Этим решением был погашена ситуация, в ходе которой работа порта могла встать и привести градообразующее предприятие к кризису и дальнейшему банкротству.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter