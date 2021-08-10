Сотрудники «Терминала Астафьева» вакцинировались «Спутником»

В Министерстве здравоохранения Российской Федерации напоминают, что в современной эпидобстановке это самый надежный способ сберечь свою жизнь и жизнь своих близких. Посещая регионы, глава минздрава России Михаил Мурашко отмечает, что более 98% поступающих на госпитализацию пациентов – это те, кто не вакцинировался.