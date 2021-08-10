Сотрудники «Терминала Астафьева» вакцинировались «Спутником»

Сотрудники «Терминала Астафьева» вакцинировались «Спутником»

Сотрудники «Терминала Астафьева» вакцинировались «Спутником»

Сегодня, 11:42
Политика
Фото: «Терминал Астафьева»
Врачи городской больницы Находки №1, по просьбе руководства предприятия, организовали процедуру вакцинации от COVID-19 для сотрудников «Терминал Астафьева».

Почти 400 сотрудников «Терминала Астафьева» были привиты первым компонентом вакцины «Спутник».

Фото:«Терминал Астафьева»

«Мы внимательно относимся к здоровью коллектива и, понимая всю важность своевременной вакцинации, на предприятии был организован смотровой и прививочный кабинеты.

Для удобства работающих в разные смены, прививку можно было сделать как в первой, так и во второй половине дня. В день таким образом прививку получали около ста сотрудников предприятия», - сообщил исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин.

Фото:«Терминал Астафьева»

Отметим, что желающих сделать прививку сначала осматривал терапевт, измерял давление, температуру, сатурацию. Если противопоказания не были обнаружены, давалось разрешение на прививку. Вакцинация проходила в течение рабочей недели.

В Министерстве здравоохранения Российской Федерации напоминают, что в современной эпидобстановке это самый надежный способ сберечь свою жизнь и жизнь своих близких. Посещая регионы, глава минздрава России Михаил Мурашко отмечает, что более 98% поступающих на госпитализацию пациентов – это те, кто не вакцинировался.

Фото:«Терминал Астафьева»

«Это говорит о том, что вакцина работает и спасает жизнь», – подчеркнул он.

Сюжеты:
Приморский край
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