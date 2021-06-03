«Терминал Астафьева» подтвердил высокое качество измерений своей лабораторией

Сотрудники ФБУ «Приморский ЦСМ» провели оценку состояния измерений в лаборатории «Терминала Астафьева» — один из видов подтверждения компетентности лаборатории и подтвердили соответствие возможностей лаборатории по выполнению измерений в заявленной области деятельности.

Тем самым заверив, что постоянный контроль воздуха и воды на территории предприятия, на границе санитарной зоны и в жилом микрорайоне проводится по всем правилам. Фото: Предоставлено "Терминал Астафьева" Как сообщил директор по надзору за экологией АО «Терминал Астафьева» Роман Калашников, аттестацию провели внепланово, из-за изменений нормативных документов.«По результатам проверки выдано «Заключение о состоянии измерений в лаборатории» сроком до 2024 года, что дает право нашей производственной лаборатории на проведение исследований в заявленной области деятельности. Которую мы расширили — добавлен объект контроля «питьевая вода», по другим водным объектам — изменены или добавлены определяемые показатели. Мы знаем, что в Находке есть конкретная проблема с качеством питьевой воды, на что неоднократно жаловались местные жители», — добавил Роман Калашников. Фото: Предоставлено "Терминал Астафьева" К объектам контроля производственной лаборатории «Терминала Астафьева» относятся рабочие места сотрудников предприятия, воздух рабочей зоны и, главное, — атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны, а также в пределах жилого района, прилегающего к территории предприятия. В воздухе рабочей зоны различными методами определяется уровень загрязняющих веществ. В атмосферном воздухе — разные виды пыли, оксид азота, диоксид серы и другие. Также контролируются и водные объекты (вода природная, вода морская, вода сточная и вода питьевая). Отметим, что высокую оценку собственной лаборатории АО «Терминал Астафьева» регулярно дают посещающие предприятие представители надзорных органов, ученого сообщества Дальнего Востока. Фото: Предоставлено "Терминал Астафьева" «Мне очень хочется описать увиденное здесь, как „Космический комплекс“. Потому что здесь самые передовые технологии, которые можно использовать для создания условий работы и жизнедеятельности человека. Чтобы сохранялось и здоровье, и человек нормально работал. Отрадно, что такие предприятия показывают другим, как надо делать и идти дальше», — отмечал Павел Кику, профессор школы биомедицины ДВФУ. Напомним, с начала 2019 года в «Терминале Астафьева» начал работу центр экологической и производственной безопасности, в функции которого входит мониторинг выбросов вредных веществ. Благодаря этому, не только специалисты, но и жители мыса Астафьева могут наблюдать в режиме онлайн за результатами лабораторных исследований и за работой пылеулавливающих устройств на предприятии, зайдя на официальный сайт порта. Десятки камер видеонаблюдения передают информацию онлайн. Два датчика круглосуточно производят мониторинг концентрации вредных веществ в воздухе. Здесь же обрабатываются метеосводки и прогнозируется ситуация на следующий день. Фото: Предоставлено "Терминал Астафьева" Важно отметить, что измерения датчиков на территории предприятия и на границе санитарно-защитной зоны ни разу за годы работы не показали превышения предельно допустимых концентраций пыли в воздухе. Что подтверждает эффективность проводимых предприятием мер и многомиллионных вложений в экологическую безопасность. В комплексе с собственной лабораторией в «Терминале Астафьева» работает центр управления предприятием, в числе мер по пылеподавлению, уже успешно внедренных на предприятии, стоит отметить двухуровневый контур пылеветрозащитных экранов, постоянная работа двух десятков снежных пушек и пылесборной машины Centurion и прочие мероприятия.

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