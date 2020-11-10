Коллектив ВМТП и обязательства перед ним сохранятся в полном объеме

Все это время правительство Приморья следило за ситуацией. Как только власти поняли, что представители ДВМП не могут самостоятельно выйти из сложившегося кризиса, а докеры и остальные сотрудники порта не верят ни президенту FESCO, ни новому генеральному директору, Олег Кожемяко взял ситуацию в свои руки. Для решения проблемы он начал прорабатывать вопрос о привлечении к руководству ВМТП группу компаний «Росатом», которая известна своей стабильностью и присутствием в крае.