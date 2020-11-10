Коллектив ВМТП и обязательства перед ним сохранятся в полном объеме

Коллектив ВМТП и обязательства перед ним сохранятся в полном объеме

Сегодня, 17:59
Политика
Photo: Правительство Приморского края
Правительство Приморского края, ВМТП, ГК FESCO (ДВМП) и профсоюз заключили четырехстороннее соглашение, которое закрепляет все социально-экономические обязательства перед сотрудниками порта, а также то, что коллектив сохраняется в полном объеме.

При этом ВМТП продолжает работать в полную силу, участвуя в социальных программах региона и отчислять в бюджет края налоги. Об этом сообщает «Золотой Рог».

Как заявил глава Приморья Олег Кожемяко, данный документ даст уверенность сотрудникам порта в завтрашнем дне.

«Мы сделаем все, чтобы трудовой коллектив был уверен в сохранении своих рабочих мест, социальных гарантий. Соглашением предусматривается рост объема грузоперевозок, что позволит увеличить заработную плату сотрудникам», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Отметим, что соглашение подписано на три года с правом его пролонгации ежегодно.

Напомним, что конфликт между Владивостокским морским портом и FESCO разгорелся еще в октябре, когда наблюдательный совет транспортной группы снял с занимаемой должности Заирбека Юсупова и поставил на его место Романа Кухарука. Из-за этого была вызвана волна недовольства среди докеров, которые требовали вернуть их прежнего руководителя и выходили на митинги в его поддержку.

Все это время правительство Приморья следило за ситуацией. Как только власти поняли, что представители ДВМП не могут самостоятельно выйти из сложившегося кризиса, а докеры и остальные сотрудники порта не верят ни президенту FESCO, ни новому генеральному директору, Олег Кожемяко взял ситуацию в свои руки. Для решения проблемы он начал прорабатывать вопрос о привлечении к руководству ВМТП группу компаний «Росатом», которая известна своей стабильностью и присутствием в крае.

Для того, чтобы нормализовать ситуацию, Олег Кожемяко несколько раз ездил в Москву для защиты собственной дорожной карты по ситуации с ВМТП.

Между тем, обязательным условием передачи порта госкорпорации стало то, что она принимает обязательства по дальнейшему развитию актива, а также сохраняет в полном объеме все платежи и налоги в казну Приморья.

Эксперты заявляют, что данное решение, которое было принято сторонами, обеспечит сотрудников социальными гарантиями и даст новый толчок к развитию ВМТП, обеспечив его новыми заказами по линии госкорпорации. В ближайшем будущем от сотрудничества будет получать преференции и порт, и «Росатом» и Приморский край.

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