Наказы получены

«Да, согласна, это те проблемы, которые надо выносить на обсуждение, о которых надо говорить. И работать над ними должны вполне понятные люди: это и глава района, и депутат Законодательного собрания от вашего округа. Давайте мы составим коллективное обращение и передадим его в работу? Я вообще считаю, что нас всех волнуют вполне понятные вещи — нам хочется достойных зарплат, хочется, чтобы дети ходили в хорошие школы, детские сады. А еще я убеждена, что крупные корпорации должны вкладывать средства в развитие того района, на территории которого создается то или иное предприятие», — отреагировала Роза Чемерис