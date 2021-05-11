Наказы получены

Кандидат праймериз с автопробегом побывала в Уссурийске, Октябрьском и Надеждинском районах. Здесь политик открыла штабы общественной поддержки и пообщалась с людьми. В поддержку программы участника предварительного голосования «Единой России» уже собрано более тысячи подписей жителей.
Автопоезд Розы Чемерис побывал в Уссурийске и Покровке 4 мая. Погода решила внести свои коррективы в поездку — сильный дождь сопровождал кандидата праймериз во всех муниципалитетах.
По мнению политологов, участник предварительного голосования выбрала активную стратегию ведения своей кампании. Политик много ездит по краю, уделяя внимание жителям даже небольших населенных пунктов. По мнению экспертов, Роза Чемерис задает тренд на возвращение избирателям ценности голоса и вовлечения людей в политику.
«Уже можно сказать, что Роза Чемерис стала крайне узнаваемой фигурой за пределами Владивостока — по прошедшим проездам складывается понятный вывод, что к политику активно идут люди со своими проблемами и запросами. Участник праймериз демонстрирует серьезное отношение к своему же тезису, заявленному на пресс-конференции, о возвращении людям ценности голоса. И это совершенно новый формат работы, на который придется так или иначе ориентироваться другим участникам кампании», — говорит политолог Сергей Гребенюк.
В Уссурийске Роза Чемерис встретилась с людьми на улицах города, а в Покровке пообщаться с политиком пришла молодежь района. Обсуждение затронуло многие важные для жителей моменты. Кроме того, участники встречи поинтересовались у Розы Чемерис, с чем она идет в «большую политику».
«Я приехала в ваш район, чтобы поддержать праймериз, привлечь внимание к ним, чтобы у всех нас была возможность выбрать сильного и достойного кандидата. Если же говорить о том, что я лично считаю для себя главным и на чем бы делала акцент в работе депутата ГосДумы, то это введение преференций для дальневосточников, которые бы коснулись неких базовых моментов: высокой зарплаты и пенсии, более длинного отпуска с хорошей дальневосточной доплатой. Я считаю, что дальневосточники — это особая категория людей, которые заслуживают преференций», — говорит Роза Чемерис.
«Добрый день! Я — Роза», — теплая улыбка и внимание к каждому собеседнику. Более часа Роза Чемерис общалась с жителями Надеждинского района. Большой и красивый автопоезд привлекал внимание граждан. Люди подходили просто познакомиться, но в итоге задерживались за беседой.
«Знаете, что актуально для нашего района? Это проблемы с электричеством! Оно у нас зачастую падает до очень низких показателей. Так, что практически отсутствует в домах. А еще нам необходима новая школа. Уже шестой глава обещает построить и ничего, ситуация не решается!», — делились своими проблемами люди.
«Да, согласна, это те проблемы, которые надо выносить на обсуждение, о которых надо говорить. И работать над ними должны вполне понятные люди: это и глава района, и депутат Законодательного собрания от вашего округа. Давайте мы составим коллективное обращение и передадим его в работу? Я вообще считаю, что нас всех волнуют вполне понятные вещи — нам хочется достойных зарплат, хочется, чтобы дети ходили в хорошие школы, детские сады. А еще я убеждена, что крупные корпорации должны вкладывать средства в развитие того района, на территории которого создается то или иное предприятие», — отреагировала Роза Чемерис
Другой момент, о котором много говорили жители Вольно-Надеждинска — активная застройка поселка. С одной стороны, это позитивная тенденция, так как поселок развивается. А с другой — люди переживают: у многих есть личные подсобные хозяйства и исчезают места для выпаса домашнего скота.
«Мне кажется, план по развитию региона, района, должен учитывать интересы местных жителей. В ситуации, о которой вы говорили, можно было бы составить некий план застройки, так, чтобы поселок рос, но при этом оставались и пастбища, и иные вещи, которые важны для людей», — отреагировала Роза Чемерис.
Следующая точка проезда — поселок Раздольное. Здесь люди рассказали политику об одной из наболевших для них тем — транспортной доступности. Речь идет о том, что владельцы небольших автобусов, работающих на маршруте Вольно-Надеждинск — Раздольное, график работы устанавливают себе сами.
«Конечно, можно понять их тоже — невыгодно отправлять полупустую маршрутку. Но для нас это большая проблема. Утром уехать в Вольно-Надеждинск можно вполне комфортно, а вот вернуться домой бывает крайне сложно. Нет четкого времени, когда автобус должен отправляться. Бывает, что сядешь в маршрутку и часами ждешь, пока все места будут заняты», — поделилась с Розой Чемерис наболевшим Татьяна Горяева.
Политик внимательно выслушала все обращения. Она отметила, что есть вопросы, которые можно решить на региональном уровне, а вот для других требуется вмешательство из федерального центра.
«Очень важно, чтобы политики на местах слышали людей и работали вместе с ними. Есть ситуации, когда общественный запрос крайне велик, а найти решение можно и на местном уровне. Главное, чтобы была политическая воля. К сожалению, далеко не все готовы включаться в процесс, взаимодействовать и совместно работать. Моя задача — вернуть людям уверенность в том, что власть их слышит», — поделилась своим мнением с жителями Роза Чемерис.
Команда политика записала все обращения, собрала контакты и оставила данные штаба, для обратной связи, а сама участник праймериз пообещала людям уже в ближайшее время рассказать о том, какие шаги предприняты, чтобы сделать их жизнь лучше.
Место для дискуссий и встреч — так определяет сама Роза Чемерис цель открытия своих штабов. В Вольно-Надеждинске всех неравнодушных ждут по адресу: ул. Пушкинская, 32а, кабинет 4б (2-й этаж). Как отметила Роза Чемерис, штаб общественной поддержки должен стать местом для притяжения всех активных и неравнодушных жителей района.
«Политика — это не дело одного человека. Решить проблемы можно только сообща и от жителей нужны не только сообщения о проблемах. Мы должны работать вместе, и только таким образом мы сможем сделать наш край таким, каким мы его хотим видеть. Я готова вернуть в политику человека, а саму политику — людям», — говорит Роза Чемерис.
В Уссурийске всех неравнодушных ждут по адресу: ул. Некрасова, 124, 2-й этаж, 204 каб. В Покровке штаб работает на ул. Советов, д. 7.
Напомним, что первый район, входящий в состав 62 округа, политик посетила 30 апреля. А в первый понедельник мая команда поддержки Розы Чемерис работала по Владивостоке, собирая подписи в поддержку программы участника праймериз. Уже собрано более тысячи подписей.
Ольга ИЛЬЧЕНКО.