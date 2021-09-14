За выборами присмотрят видеокамеры

Она заметила, что те беспрецедентные меры, которые предпринимаются в России для обеспечения легитимности избирательного процесса, не имеют аналогов в мире. Помимо общественных наблюдателей, которые будут следить за ситуацией лично на избирательных участках, также будет задействована система видеонаблюдения. Любой совершеннолетний россиянин сможет посетить общественный центр наблюдения и в онлайн-режиме, и посмотреть, что и как происходит на том или ином участке.