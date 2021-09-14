За выборами присмотрят видеокамеры

Старший советник юстиции в отставке, практикующий юрист Виолетта Дорожкина отметила, что оборудование избирательных участков системами видеонаблюдения — это положительный шаг.
— Современные технологии помогут обеспечить реализацию избирательных прав гражданина в ходе грядущих выборов, — заявила эксперт.
Она заметила, что те беспрецедентные меры, которые предпринимаются в России для обеспечения легитимности избирательного процесса, не имеют аналогов в мире. Помимо общественных наблюдателей, которые будут следить за ситуацией лично на избирательных участках, также будет задействована система видеонаблюдения. Любой совершеннолетний россиянин сможет посетить общественный центр наблюдения и в онлайн-режиме, и посмотреть, что и как происходит на том или ином участке.
— Есть два несомненных преимущества, которые дает установка системы наблюдения. Во-первых, кандидаты, партии и наблюдатели смогут беспрепятственно мониторить ход голосования на конкретном участке. А во вторых, архив видеозаписей, если вдруг все же возникнет необходимость, позволит с точностью до секунды восстановить весь ход событий и установить и действий участников, — разъяснила Виолетта Дорожкина.
Установкой системы видеонаблюдения занимается госкорпорация «Ростелеком». В течение трех дней голосования техника будет вести запись происходящего. Архив видеозаписей позволит не только установить истину в случае спора, но и провести тщательный анализ и работу над ошибками, чтобы модернизировать избирательную систему.
Председатель крайизбиркома Роман Охотников рассказал, что Приморье не отстает от федеральной повестки по обеспечению прозрачности грядущих выборов. Все участки региона, по его словам, уже обеспечены системами видеонаблюдения и видеофиксации. Он отметил, что высокий уровень цифровых решений и технологий позволит минимизировать количество разнообразных «каруселей» и «вбросов».
— Это определенно поднимет уровень легитимности проводимых выборов среди населения, — подчеркнул Роман Охотников.
По словам председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, российская избирательная система входит в ТОП прозрачных по всему миру. Она уверена, что шансов реализовать разнообразные схемы обмана и нарушения избирательного права граждан, теперь, благодаря кадровой политике, технологическому переоснащению и тотальной цифровизации, практически ничтожны.