Красный вандализм: В КПРФ решили бороться с конкурентами нечистоплотными методами?

Перед выборами во Владивостоке вновь неспокойно. На прошлой неделе коммунисты не нашли лучшего решения, кроме как сорвать предвыборный баннер своего главного оппонента по 1-му округу Дмитрия Лёгкого.

КПРФ на 1-м округе представляет депутат Думы Владивостока Евгений Ляшенко. У него было четыре года, чтобы зарекомендовать себя среди местных жителей, но вряд ли люди вспомнят, кто это вообще такой — депутат Ляшенко. Дмитрий Лёгкий же напротив, буквально обошёл ногами каждый двор, держит связь с местными жителями, хорошо знаком с проблемами людей и занимается их решением. При этом активную деятельность он вёл и до старта предвыборной кампании: помогал общественным объединениям, занимался благоустройством. «В этом году основная проблема коммунистов – неравномерное использование ресурса. Практически все деньги ушли на оплату политических амбиций Самсонова, а все остальные кампании оплачивались по остаточному принципу. В результате в коммунистов очень призрачные шансы по всем округам, а на территории Легкого вообще никаких, так что штаб кандидата может уже открывать шампанское», — отмечает Telegram-канал «Приморский мамковед».

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