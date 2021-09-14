Красный вандализм: В КПРФ решили бороться с конкурентами нечистоплотными методами?

Красный вандализм: В КПРФ решили бороться с конкурентами нечистоплотными методами?
Красный вандализм: В КПРФ решили бороться с конкурентами нечистоплотными методами?
Сегодня, 14:52Политика
Перед выборами во Владивостоке вновь неспокойно. На прошлой неделе коммунисты не нашли лучшего решения, кроме как сорвать предвыборный баннер своего главного оппонента по 1-му округу Дмитрия Лёгкого.

КПРФ на 1-м округе представляет депутат Думы Владивостока Евгений Ляшенко. У него было четыре года, чтобы зарекомендовать себя среди местных жителей, но вряд ли люди вспомнят, кто это вообще такой — депутат Ляшенко.

Дмитрий Лёгкий же напротив, буквально обошёл ногами каждый двор, держит связь с местными жителями, хорошо знаком с проблемами людей и занимается их решением. При этом активную деятельность он вёл и до старта предвыборной кампании: помогал общественным объединениям, занимался благоустройством.

«В этом году основная проблема коммунистов – неравномерное использование ресурса. Практически все деньги ушли на оплату политических амбиций Самсонова, а все остальные кампании оплачивались по остаточному принципу. В результате в коммунистов очень призрачные шансы по всем округам, а на территории Легкого вообще никаких, так что штаб кандидата может уже открывать шампанское», — отмечает Telegram-канал «Приморский мамковед».

Сюжеты:
Приморский край
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