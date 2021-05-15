Дмитрий Лёгкий встретился с медработниками "Первомайки"

Дмитрий Лёгкий встретился с медработниками "Первомайки"
Дмитрий Лёгкий встретился с медработниками "Первомайки"
Сегодня, 11:52Политика
Дмитрий Лёгкий встретился с работниками медучреждений Первомайского района. 14 мая он пообщался с сотрудниками поликлиники краевой больницы №2 и регионального СПИД-центра.

Дмитрий Лёгкий встретился с работниками медучреждений Первомайского района. 14 мая он пообщался с сотрудниками поликлиники краевой больницы №2 и регионального СПИД-центра.

«Врачи, работники медицинских служб занимают важную роль в нашей жизни. Особенно заметно это стало во время пандемии коронавируса. В любом случае, я с уверенностью могу сказать, что именно медиков можно назвать героями нашего времени. Ежедневно вы жертвуете жизнью и здоровьем ради каждого из нас», — сказал Дмитрий Лёгкий, обращаясь к коллективу поликлиники краевой больницы №2.

По словам работников медучреждения, здание поликлиники давно нуждается в ремонте и новом лифте. Работники краевого СПИД-центра уже много лет пытаются добиться ремонта близлежащей дороги.

«Переговорю по этому вопросу с мэром Олегом Гуменюком», — подчеркнул Дмитрий Лёгкий.

Оба мероприятия объединила тёплая дружеская атмосфера. Участники смогли задать вопросы и обсудить проблемные моменты. Уже в ближайшее время Дмитрий Лёгкий продолжит серию встреч с жителями «Первомайки».

Сюжеты:
Приморский край
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политика
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