ИП Артемьева Т.А сообщает расценки на услуги по изготовлению печатных и иных агитационных материалов на выборах депутатов ГД

ИП Артемьева Т.А сообщает расценки на услуги по изготовлению печатных и иных агитационных материалов на выборах депутатов ГД

ИП Артемьева Т.А сообщает расценки на услуги по изготовлению печатных и иных агитационных материалов на выборах депутатов ГД

Сегодня, 13:42
Политика
Фото: Медиахолдинг1Mi
Индивидуальный Предприниматель заявляет о готовности выполнять работы и оказывать услуги по нижеприведенным расценкам

Индивидуальный Предприниматель Артемьева Татьяна Андреевна (юридический адрес: Приморский Край, г. Владивосток, 690080, ул.Басаргина д.15, кВ.6, ИНН 254009746599) в соответствии с п. 1.1 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», заявляет о готовности выполнять работы и оказывать услуги по изготовлению печатных и иных агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, назначенных на 19 сентября 2021 года, на следующих условиях и по следующим расценкам

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы