Молодых специалистов Приморья ждут на ведущих предприятиях края

Молодых специалистов Приморья ждут на ведущих предприятиях края
Молодых специалистов Приморья ждут на ведущих предприятиях края
Сегодня, 13:35ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Жители Приморского края в возрасте до 35 лет могут получить работу на предприятиях Приморского края. В данный момент в базе вакансий имеется 100 вакантных мест, куда молодые специалисты могут устроиться. Там они смогут получать не только зарплату, но и доплату от правительства края.

молодые специалисты, ставшие победителями или призерами конкурса и трудоустроившиеся на одну из должностей, получат государственную поддержку в течение года. Речь о ежемесячной денежной выплате в размере 12 тысяч рублей и возможности профессионального развития и карьерного роста на предприятии, сопровождении регионального Правительства с возможностью встреч с профильными министрами, председателем Правительства, Губернатором Приморского края.

Кроме того, если для устройства на работу специалисту потребуется переехать в другой район Приморья, доплату увеличат до 22 тысяч рублей в случае невозможности предоставления служебного или арендного жилья.

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Приморский край
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