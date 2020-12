Итоги прошедших в приморском поселке Славянка общественных обсуждений проекта по внесению изменений в генплан подвели на минувшей неделе.

Сейчас процесс внесения изменений в генплан Славянского городского поселения вышел на финишную прямую — общественные обсуждения признаны состоявшимися, теперь слово за депутатами Муниципального комитета, которым предстоит окончательное решение. Обсуждения, которые длились целый месяц — с 3 ноября по 4 декабря, по мнению депутата Думы Хасанского района Руслана Войтюка, стали важным событием для Славянки. Они в то же время обнажили серьезную проблему, решение которой требует внимания и усилий со стороны муниципальных властей и общества. «Прошедшие в Славянке общественные обсуждения по генплану вскрыли важную проблему. Она заключается в необходимости площадок для диалога между населением, властью, инвесторами, общественными организациями. Общественные обсуждения показали крайнюю степень поляризации настроений в Славянке. С одной стороны, это хорошо, что люди проявляют активность, что они неравнодушны к судьбе своего поселка, с другой же — пока мы видим лишь перепалку между группами граждан, придерживающихся противоположных точек зрения, огульную критику позиции оппонентов, нападки на власти. Эта полярность мнений мешает поиску компромиссных решений», — считает Руслан Войтюк. Как подчеркнул депутат, процессы обсуждения вопросов, которые затрагивают интересы жителей поселка в общей их массе, пора переводить в формат конструктивного диалога. А это достигается только опытом и практикой — систему коммуникаций между заинтересованными сторонами нужно развивать. «Я считаю, что эту работу должны инициировать и координировать власти — администрация поселения, депутаты Мункома, да и депутатам районной Думы тоже надо включаться в эти процессы», — отметил он. Что касается самих изменений в генплан, то, по мнению Руслана Войтюка, в целом их разработка и принятие — необходимая мера. «Генплан — живой документ, периодическое внесение корректировок в него — нормальная практика. По моему мнению, это должно делаться раз в несколько лет. И тот факт, что в генплан Славянки изменения не вносились почти десятилетие, говорит о том, что этот документ устарел и не соответствует реалиям сегодняшнего дня. В целом, изменения в генплан надо принимать, однако я хотел бы подчеркнуть, что делать это нужно с учетом мнений жителей, высказанных в ходе общественных обсуждений», — считает народный избранник.

