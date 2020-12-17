«Генплан — живой документ, периодическое внесение корректировок в него — нормальная практика. По моему мнению, это должно делаться раз в несколько лет. И тот факт, что в генплан Славянки изменения не вносились почти десятилетие, говорит о том, что этот документ устарел и не соответствует реалиям сегодняшнего дня. В целом, изменения в генплан надо принимать, однако я хотел бы подчеркнуть, что делать это нужно с учетом мнений жителей, высказанных в ходе общественных обсуждений», — считает народный избранник.