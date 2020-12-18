В Славянке завершили процедуру по внесению изменений в генплан

«Данный вопрос не политический, а экономический и юридический. Он обусловлен прежде всего требованиями законодательства, в соответствие с которыми нам необходимо привести генплан и правила землепользования и застройки. Существующий генплан разрабатывался давно, и на сегодняшний день он не отвечает изменившимся реалиям. Кроме того, там есть масса правовых моментов, которые препятствуют не только развитию, но порой и просто обеспечению нормальной жизнедеятельности поселка», - рассказал Максим Бренчагов.