В Славянке завершили процедуру по внесению изменений в генплан

В приморском поселке Славянка завершена процедура по внесению изменений в генплан. На сегодняшнем заседании Муниципального комитета Славянского городского поселения депутаты большинством голосов одобрили проект поправок.

Депутаты Мункома Славянки рассмотрели вопрос об утверждении проекта поправок в генеральный план поселения. Большинство голосов – 13 из 14 – было подано «за» утверждение проекта, один депутат воздержался. Как сообщил заместитель председателя Муниципального комитета Славянского городского поселения Павел Панченко, проект по внесению изменений прошел все предусмотренные законом стадии согласования. «Процедура по внесению изменений в генплан прошла с соблюдением всех требований законодательства. В том числе состоялись общественные обсуждения проекта, в ходе которых каждый житель Славянского городского поселения имел возможность подробно ознакомиться с сутью предложенных изменений и высказать свое мнение», - сообщил Павел Панченко. Общественные обсуждения по вопросу внесения изменений в генплан Славянского городского поселения проходили с 3 ноября по 4 декабря. В ходе этой процедуры с соблюдением всех законных формальностей было подано 756 обращений граждан, из них по существу вопроса 284 жителя Славянки высказались за изменения и 76 против. «Согласно итоговому протоколу, который предоставила специальная комиссия, занимавшаяся обработкой обращений граждан и подведением итогов, большинство участников общественных слушаний поддержали проект. И наше сегодняшнее решение стало лишь логичным продолжением – мы утвердили документ, который одобрили наши избиратели», - отметил депутат Мункома Константин Меняйкин. По словам главы Славянского городского поселения Максима Бренчагова, необходимость внесения изменений в генплан райцентра назрела давно. На протяжении нескольких лет местная администрация вела подготовительную работу, направленную на то, чтобы выявить все проблемные с точки зрения земельных отношений места на карте Славянки и сформировать прозрачные и понятные правила игры в сфере землепользования. «Данный вопрос не политический, а экономический и юридический. Он обусловлен прежде всего требованиями законодательства, в соответствие с которыми нам необходимо привести генплан и правила землепользования и застройки. Существующий генплан разрабатывался давно, и на сегодняшний день он не отвечает изменившимся реалиям. Кроме того, там есть масса правовых моментов, которые препятствуют не только развитию, но порой и просто обеспечению нормальной жизнедеятельности поселка», - рассказал Максим Бренчагов.

