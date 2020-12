Действия «экологических активистов» в Славянке проверит прокуратура

Депутаты Муниципального комитета Славянского городского поселения обратились к прокурорам Хасанского района и Приморского края с просьбой проверить действия группы так называемых «экологических активистов».

Они пытаются дестабилизировать обстановку в Славянке во время проведения общественных слушаний по вопросу внесения изменений в генплан. В минувшую пятницу, 4 декабря, в Славянке завершились общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в генеральный план Славянского городского поселения». Они длились больше месяца и прошли при высокой активности жителей поселка. По сообщению муниципальных властей, процедура общественных обсуждений прошла в соответствии с законом - в течение всего срока проведения заявлений о нарушениях не поступало. Однако без обращения в правоохранительные органы все же не обошлось. Его инициаторами стали депутаты Муниципального комитета Славянского городского поселения. Как стало известно, они направили два письма - на имя Прокурора Хасанского района Юрия Федина и на имя прокурора Приморского края Николая Пилипчука – с просьбой провести проверку действий некой инициативной группы во время проведения общественных слушаний. Поводом для обращения в надзорные органы стала деятельность так называемых «экологических активистов», направленная на разжигание общественного протеста против реализации на территории Славянского городского поселения крупных инвестиционных проектов, согласованных на краевом и федеральном уровнях. Так, новый вариант генплана предполагает размещение в Славянке двух объектов транспортной инфраструктуры федерального значения – контейнерного терминала мощностью 500 тысяч TEU в год и терминала навалочных грузов закрытого типа мощностью 10 миллионов тонн в год. Инвестором в обоих случаях выступает резидент Свободного порта Владивосток - ООО «Тихоокеанский балкерный терминал». Муниципальные депутаты отмечают, что строительство данных объектов является крайне важным для развития Славянского городского поселения, так как предполагает экономическое и инфраструктурное развитие территории, значительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней, в том числе в бюджеты Славянского городского поселения и Хасанского района, появление новых рабочих мест, значительный рост занятости местного населения, увеличение спроса на товары и услуги, реализуемые на территории. При этом проект строительства контейнерного и балкерного терминалов в Славянке имеет все необходимые согласования. В частности, он внесен в перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока, который утвержден постановлением Правительства РФ, учтен в распоряжении Правительства РФ о внесении изменений в схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта, а также ряде других документов федерального, краевого и муниципального уровней. Однако, как говорится в письме, «несмотря на более чем внушительный перечень достоинств проекта и не менее внушительный перечень разрешительной документации», проект подвергается нападкам со стороны инициативной группы, в составе которой члены Приморского краевого общественного движения в защиту прав граждан «Право народа», ранее неоднократно замеченного в организации так называемого экологического прессинга в отношении крупных инвестиционных проектов. Депутаты сообщают о попытках «экологических активистов» дестабилизировать социальную и политическую ситуацию в Славянке путем дезинформации местного населения, а также провокаций в ходе встреч представителей органов местного самоуправления с населением. Упоминаются также угрозы со стороны принадлежащих «экоактивистам» информационных ресурсов в адрес администрации Славянского городского поселения. В качестве одного из примеров приводится цитата из публикации: «… если вы решитесь забить на народное мнение, вы рискуете у себя в Славянке получить уличный протест как в Находке, с перекрыванием дороги или трассы». «Мы просим вас объективно разобраться в сложившейся ситуации, принять необходимые меры для защиты законных прав инвестора, не допустить дестабилизации социально-экономической обстановки в Славянском городском поселении, а также вынести в отношении указанных в настоящем обращении лиц предостережение о недопустимости нарушения закона», - говорится в обращениях депутатов Мункома Славянки к прокурорам. Отметим, накануне депутаты также обратились за помощью к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко с просьбой защитить Славянку от действий экологических экстремистов.

