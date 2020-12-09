Действия «экологических активистов» в Славянке проверит прокуратура

Депутаты сообщают о попытках «экологических активистов» дестабилизировать социальную и политическую ситуацию в Славянке путем дезинформации местного населения, а также провокаций в ходе встреч представителей органов местного самоуправления с населением. Упоминаются также угрозы со стороны принадлежащих «экоактивистам» информационных ресурсов в адрес администрации Славянского городского поселения. В качестве одного из примеров приводится цитата из публикации: «… если вы решитесь забить на народное мнение, вы рискуете у себя в Славянке получить уличный протест как в Находке, с перекрыванием дороги или трассы».