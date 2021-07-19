Сборная Победы: на Дальнем Востоке запустили акцию в поддержку олимпийцев

Поддержать Олимпийскую сборную России призывает блогер, активист и депутат Думы Владивостока Роза Чемерис. По её инициативе на Дальнем Востоке запущена акция «Сборная Победы», в рамках которой каждый пользователь соцсетей сможет поддержать российских спортсменов.

Принять участие в проекте сможет любой пользователь социальных сетей. Для этого достаточно лишь разместить у себя в аккаунте пост с хэштегом #СборнаяПобеды. К сожалению, на играх в Токио российские олимпийцы будут вынуждены выступать под нейтральным флагом. По мнению Розы Чемерис, поддержка наших спортсменов в столь непростых условиях имеет особое значение. «Сейчас мы должны показать нашим спортсменам, как мы их ценим, чтобы они чувствовали нашу поддержку, для этого мы и запускаем акцию «Сборная Победы». Нельзя оставаться равнодушными к нашей стране, к нашим ребятам, которые были лучшими и останутся лучшими», — сказала Роза Чемерис. Роза Чемерис рассказала, что название для акции появилось неслучайно. Олимпийские игры в Токио планировалось провести в 2020 году, когда в России отмечали 75-летие Великой Победы. Но Олимпиаду перенесли на год из-за пандемии COVID-19. «Я уверена, что посты с хэштегом #СборнаяПобеды можно будет найти во всех соцсетях. Народная любовь здорово поможет нашим олимпийцам. Я призываю всех, кто неравнодушен к спорту, кто любит Россию, присоединиться к нашей акции», — сказала Роза Чемерис. Напомним, Олимпийские игры стартуют в Токио 23 июля и завершатся 8 августа. Из-за коронавирусных ограничений иностранные болельщики не смогут присутствовать на соревнованиях.

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