Дмитрий Лёгкий: власти нашли решение проблемы точечной застройки

Дмитрий Лёгкий: власти нашли решение проблемы точечной застройки
Дмитрий Лёгкий: власти нашли решение проблемы точечной застройки
Сегодня, 15:32ПолитикаФото: Сбербанк
Дмитрий Лёгкий, активист и общественник, поучаствовал во встрече сотрудников «Сбербанка» с губернатором Олегом Кожемяко и мэром Владивостока Константином Шестаковым. Помимо прочего, на мероприятии обсудили важную для города проблему — точечную застройку, против которой горожане выступают далеко не в первый раз.

«Точечная застройка — одна из самых злободневных проблем для жителей Владивостока. И губернатор Олег Кожемяко, и мэр Владивостока Константин Шестаков заявили, что выступают против точечной застройки. Так, новые разрешения на возведение «свечек» выдаваться не будут, а уже действующие — будут пересмотрены», — сказал Дмитрий Лёгкий.

Он также напомнил, что буквально на днях полпред Юрий Трутнев заявил о запуске программы «Дальневосточный квартал». Уже в ближайшее время будет разработан проект комплексной застройки городов микрорайонами от 50 тысяч «квадратов» каждый. Девелоперы смогут оформить ряд налоговых и административных преференция от государства. Задача механизма — снизить стоимость квадратного метра на Дальнем Востоке.

Общественник Дмитрий Лёгкий уже давно занимается проблемами жителей Первомайского района. Он регулярно проводит встречи с местными жителями, вникает в вопросы, которые их беспокоят. Например, при его участии на Черёмуховой, 28 удалось изменить схему движения, благодаря чему жильцы наконец-то могут без опаски выходить из собственного подъезда.

Сюжеты:
Приморский край
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