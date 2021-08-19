Дмитрий Лёгкий: власти нашли решение проблемы точечной застройки

Дмитрий Лёгкий, активист и общественник, поучаствовал во встрече сотрудников «Сбербанка» с губернатором Олегом Кожемяко и мэром Владивостока Константином Шестаковым. Помимо прочего, на мероприятии обсудили важную для города проблему — точечную застройку, против которой горожане выступают далеко не в первый раз.

«Точечная застройка — одна из самых злободневных проблем для жителей Владивостока. И губернатор Олег Кожемяко, и мэр Владивостока Константин Шестаков заявили, что выступают против точечной застройки. Так, новые разрешения на возведение «свечек» выдаваться не будут, а уже действующие — будут пересмотрены», — сказал Дмитрий Лёгкий. Он также напомнил, что буквально на днях полпред Юрий Трутнев заявил о запуске программы «Дальневосточный квартал». Уже в ближайшее время будет разработан проект комплексной застройки городов микрорайонами от 50 тысяч «квадратов» каждый. Девелоперы смогут оформить ряд налоговых и административных преференция от государства. Задача механизма — снизить стоимость квадратного метра на Дальнем Востоке. Общественник Дмитрий Лёгкий уже давно занимается проблемами жителей Первомайского района. Он регулярно проводит встречи с местными жителями, вникает в вопросы, которые их беспокоят. Например, при его участии на Черёмуховой, 28 удалось изменить схему движения, благодаря чему жильцы наконец-то могут без опаски выходить из собственного подъезда.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter