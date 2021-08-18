Дмитрий Лёгкий — Трутневу: необходимо развивать Первомайку

Дмитрий Лёгкий — Трутневу: необходимо развивать Первомайку
Дмитрий Лёгкий — Трутневу: необходимо развивать Первомайку
Сегодня, 18:26Политика
Активист Дмитрий Лёгкий встретился с полномочный представителем президента на Дальнем Востоке Юрием Трутневым. На мероприятии обсудили вопросы обустройства Первомайского района и повышения уровня жизни местных жителей.

«Юрий Трутнев — не просто грамотный политик, но и человек, умеющий слышать простых людей. На встрече он дал наказ о всестороннем развитии Первомайки: строительстве новых школ и детских садов, скверов и парковок, восстановлении дорог, о чём уже долгое время говорят жители Чуркина. Первомайский район – один из самых крупных во Владивостоке, поэтому стоит уделить внимание ему не как «спальному» району, а как центру развития с многолетним потенциалом», — сказал активист Дмитрий Лёгкий.

Инициатива Дмитрия Лёгкого по строительству в Первомайском районе досугового центра с бассейном даже встретила поддержку дальневосточного полпреда. Пока что подобного объекта в Первомайке нет, и местные жители вынуждены ездить в другие районы города, чтобы разнообразить досуг.

«Со своей стороны я обещаю способствовать развитию нашего Первомайского района, поддерживать инициативы жителей и помогать в их реализации!» — подчеркнул Дмитрий Лёгкий.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы