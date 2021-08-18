Дмитрий Лёгкий — Трутневу: необходимо развивать Первомайку

«Юрий Трутнев — не просто грамотный политик, но и человек, умеющий слышать простых людей. На встрече он дал наказ о всестороннем развитии Первомайки: строительстве новых школ и детских садов, скверов и парковок, восстановлении дорог, о чём уже долгое время говорят жители Чуркина. Первомайский район – один из самых крупных во Владивостоке, поэтому стоит уделить внимание ему не как «спальному» району, а как центру развития с многолетним потенциалом», — сказал активист Дмитрий Лёгкий.
Инициатива Дмитрия Лёгкого по строительству в Первомайском районе досугового центра с бассейном даже встретила поддержку дальневосточного полпреда. Пока что подобного объекта в Первомайке нет, и местные жители вынуждены ездить в другие районы города, чтобы разнообразить досуг.
«Со своей стороны я обещаю способствовать развитию нашего Первомайского района, поддерживать инициативы жителей и помогать в их реализации!» — подчеркнул Дмитрий Лёгкий.