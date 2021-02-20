Приморцы стали меньше жаловаться

Банк России отмечает снижение числа жалоб, поступающих от жителей Приморья: к четвертому кварталу 2020 года их количество вернулось к показателям до пандемии. Основной вклад в динамику внес сегмент страхования. В целом по итогам 2020 года приморцы направили регулятору порядка 2,7 тыс. жалоб.

Большего всего обращений поступило во втором квартале — 716, а точнее, в апреле — 255, что связанно с введением ограничительных мер. Приморцы сообщали о проблемах с реструктуризацией потребительских и ипотечных кредитов, а также кредитов субъектов МСП, поступали жалобы на отказы в предоставлении кредитных каникул. При этом значительная часть жалоб была по сути запросом на разъяснение мер поддержки, сообщает Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации. Жалоб в отношении банков в прошлом году стало меньше на 5,5%, в отношении страховых компаний — на 21%, в первую очередь за счет сокращения количества обращений по вопросам ОСАГО. Это связано в том числе со снизившимся числом аварий и временной возможностью заключать договоры обязательного страхования автогражданской ответственности без диагностической карты. На 20% выросло число жалоб в отношении микрофинансовых организаций, в основном рост обусловлен жалобами на предоставление займов МФО, которые ранее были исключены из реестра. При этом вдвое сократилось число обращений по вопросам возврата задолженности.

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