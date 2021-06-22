"Новый город" в Первомайском районе: Дмитрий Новиков готовит к запуску глобальный проект благоустройства

Дмитрий Новиков работает в Первомайском районе Владивостока уже несколько созывов. За это время депутат не только изучил проблемы Первомайки, но и многое сделал: Новиков часто появляется на территории, проводит придомовые встречи, активно помогает горожанам решать вопросы с недобросовестными «управляйками».
«Последние годы работы на округе я, по сути, беру на себя часть задач органов исполнительной власти. Причина подобной ситуации — отсутствие полноценной компетентной команды во Владивостоке. Первые шаги Константина Шестакова на новой должности уже дают понять, что ситуация начинает меняться, а, значит, в самое ближайшее время мы увидим улучшения в условиях жизни горожан», — подчеркнул Дмитрий Новиков.
Капитальный ремонт дорог и обустройство территорий
Имеющиеся на территории проблемы уже давно требовали вмешательства органов власти. 18 июня Дмитрий Новиков вместе с Константином Шестаковым объехал несколько проблемных локаций Первомайки. Рейд они начали с улицы Космонавтов, где идёт подготовка к проведению капитального ремонта дорог.
«Часть отремонтируют уже в этом году. Часть — придётся перенести на следующий, так как контракты на данные работы уже заключены и инициировать новые мы не можем. Мы намерены узнать мнение местных жителей о том, какие участки, с их точки зрения, являются самыми проблемными, чтобы именно их отремонтировать в первую очередь», — сказал Дмитрий Новиков.
Во время работы на территории к народному избраннику и врио градоначальника нередко подходили жители района. Например, жительница улицы Космонавтов, 12, поделилась беспокойством по поводу некачественной работы дворников: возле домов не покошена трава, территория не убрана. Ключевой проблемой остаются разбитые дороги — и этот вопрос «на карандаше» и у Новикова, и у Шестакова.
Вместе с предпринимательским сообществом
После Дмитрий Новиков и Константин Шестаков направились к кинотеатру «Галактика». Там необходимо решить вопрос с обустройством детской площадки. Новиков подчеркнул, что в районе Тихой, к сожалению, не так много пространств для занятий спортом и прогулок с детьми. А рядом с кинотеатром вполне можно было бы обустроить такую территорию. Константин Шестаков отметил, что решить вопрос можно было бы с привлечением бизнеса. Дмитрий Новиков, в свою очередь, призвал предпринимателей обратить внимание на локацию и продумать, какие проекты можно было бы реализовать с пользой и для бизнеса, и для горожан.
«Мы готовы стать партнёрами, определить подходящий срок аренды для предпринимателей. Понятно, что это должна быть не стоянка, а пространство, где смогут проводить время все жители района», — добавил Шестаков.
Следующей остановкой стал район улицы Гризодубовой. Одна из наиболее актуальных проблем для местных жителей — это то, что маршрут автобуса № 92 проходит прямо мимо подъездов жилых домов, что крайне опасно. Жители улицы просят пустить маршрут по дороге, которая находится за домом, однако для этого необходимо её отремонтировать. Дмитрий Новиков вместе со своими помощниками обязался помочь людям составить обращения в мэрию и доработать новый формат движения общественного транспорта.
«Сегодня в городе сформирован серьёзный запрос на новые идеи, развитие территорий, на обновление и улучшение. При этом горожане сами хотят определять, как будет развиваться место, где они живут. Кроме того, стоит учитывать, что микрорайоны города не должны страдать от политической ситуации и от настроений того или иного чиновника», — подчеркнул Дмитрий Новиков.
«Новый город» во Владивостоке
Совместный выезд стал началом большого проекта по совершенствованию условий жизни в Первомайском районе Владивостока. Сейчас Дмитрий Новиков и его команда готовит к запуску инициативу «Новый город». Её ключевая задача — качественное изменение Владивостока с учётом мнения горожан, а не чиновников.
«Начнём мы эту работу у меня на округе, который как раз расположен в Первомайском районе. На протяжении нескольких месяцев мы будем собирать предложения жителей о способах решения наиболее актуальных проблема округа, с которыми в дальнейшем выйдем на уровень администрации города и края, и будем работать именно в этом направлении последующие годы», — подчеркнул Дмитрий Новиков.