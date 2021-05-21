Сергей Гребенюк: Роза Чемерис представляет особый интерес для других партий

Сергей Гребенюк: Роза Чемерис представляет особый интерес для других партий
Сергей Гребенюк: Роза Чемерис представляет особый интерес для других партий
Сегодня, 18:48ПолитикаФото: из личного архива
Приморский политолог Сергей Гребенюк рассказал о возможных дальнейших шагах Розы Чемерис, которые она может предпринять на дальневосточном политическом поле. Он считает, что после снятия своей кандидатуры с праймериз Роза может связать свою судьбу с другими политическими направлениями и составить достойную конкуренцию

кандидатам от партии власти на выборах в Государственную Думу.

«Исходя из риторики госпожи Чемерис, вероятно, что её дальнейший политический путь будет связан уже с другой партией. Пожалуй, это самый очевидный и прогнозируемый сценарий в данной ситуации. Даже несмотря на административное противодействие, ей удалось эффективно использовать ситуацию с предварительным голосованием как точку входа в свою собственную избирательную кампанию. Предполагаю, что если на счёт её персоны не выставят жестких блоков, то за счёт хорошей узнаваемости и сформированного образа жертвы административного произвола, она будет представлять большой интерес для других партий, намеренных выдвигать по Приморью кандидатов в ГД РФ», - сообщил политолог Сергей Гребенюк.

Напомним, сегодня участница праймериз Роза Чемерис, выдвинувшаяся по 62-му одномандатному округу ГД РФ, подала заявление о снятии своей кандидатуры с процедуры предварительного голосования «Единой России». По её словам, это решение абсолютно осознанное.

«Я не имею никакого желания продолжать участие в грязной процедуре, в которую превратился праймериз», — сказала Чемерис.

По её словам, причиной этому решению стало то, что последние несколько недель ей пытались срывать встречи, даже те, которые были запланированы с участием детей, блокировали изготовление баннеров, а вчера на агитационный автобус в Уссурийске было совершено нападение.

Сюжеты:
Приморский край
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праймериз
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