В Артёме из 14 точек самой крупной торговой сети в городе «База Восход» работают 5 и пекарня. Артёмовские «Реми» и «Фреш25» возобновили работу — магазины запитаны от генераторов. Супермаркет «Авиатор» и малые продовольственные магазины работают без перебоев.