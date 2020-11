На территории Приморья введён режим ЧС. Некоторые предприятия из-за циклона временно приостановили работу, но, как сообщили в краевом правительстве, большинство магазинов и супермаркетов открыты для посетителей.

Так из-за непогоды закрылись: — «Фреш25» по адресам: ул. Сахалинская, 41Г, ул. Олега Кошевого, ул. 16, Лермонтова, 85 (п. Трудовое), ул. Молодёжная, 1 (п. Новый), ул. Ленинская, 1Г (г. Партизанск). — «Реми» — по улицам Вилкова и Кипарисовой. — «Парус» — по улицам Бурачека и Калинина. Магазины сети «Самбери» в ТЦ «Калина Молл», «Черёмушки» и «Дружба» тоже без электричества, но работают от генераторов. В Артёме из 14 точек самой крупной торговой сети в городе «База Восход» работают 5 и пекарня. Артёмовские «Реми» и «Фреш25» возобновили работу — магазины запитаны от генераторов. Супермаркет «Авиатор» и малые продовольственные магазины работают без перебоев. «Большинство муниципальных образований края подтвердили, что местные предприятия розничной торговли продовольственными товарами работают, в отдельных случаях — по сокращенному графику. Информация по остальным муниципальным образованиям в настоящий момент уточняется. Проработан вопрос организации работы автолавок, предприниматели готовы», — рассказала глава управления торговли приморского минпромторга Татьяна Шивыдкина. Между тем, сотрудники коммунальных служб продолжают работы по ликвидации аварий, вызванных ледяным дождём, которые обрушился на регион 19 ноября. Правительством Приморья организованы мобильные пункты временного проживания и подвоз воды в дома для нуждающихся. Введение регионального режима ЧС позволит снять бюрократические ограничения в работе и привлечь помощь федерального центра при ликвидации аварий.

