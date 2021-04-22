«Народный пакет»: В своем Послании Владимир Путин сделал акцент на социалку

Это и выплаты одиноким родителям в трудной ситуации ежемесячных пособий на детей до 16 лет включительно — 0,5 ПМР, и ежемесячные выплаты беременным малообеспеченным женщинам на сроке от 6 месяцев — 0,5 ПМВ, и 100-процентный размер больничных по уходу за ребёнком в возрасте до 7 лет вне зависимости от стажа — поддержка инициативы «Единой России». Кроме того, президент анонсирвал единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника, в том числе будущего первоклассника, в середине августа 2021 года.
Глава государства Владимир Путин подчеркнул, что особое внимание должно уделяться сохранению здоровья, оздоровлению детей, и поручил субсидировать 50% стоимости путёвок в детские лагеря. «Детский отдых нужно сделать максимально доступным. Предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путёвки для детей в летний лагерь», — сказал Президент России.
Он также отметил необходимость поддержки студенческого туризма и добавил, что для ребят, которые проявили себя в олимпиадах, волонтёрских и творческих инициативах, проектах платформы «Россия — страна возможностей», программа частичного возврата средств за туристическую путёвку будет действовать и в каникулярный период, в так называемый высокий сезон.
«Такая поддержка, как возврат половины стоимости поездки в детский лагерь, очень важна, учитывая, что в прошлом году из-за пандемии не всем детям удалось отдохнуть в организациях отдыха и оздоровления. Сегодня мы совместно с Министерством здравоохранения и Роспотребнадзором готовим к летней оздоровительной кампании 35 тысяч детских лагерей», — прокомментировал инициативу главы государства министр просвещения России Сергей Кравцов.
В своём выступлении глава государства в том числе коснулся вопроса развития среднего профессионального образования и предложил поддержать кураторов учебных групп техникумов и колледжей (классных руководителей в системе СПО), включив их в категорию получателей доплат за классное руководство в размере пяти тысяч рублей.
«С прошлого года классные руководители получают ежемесячную прибавку к заработной плате. Это нужное и справедливое решение. Однако мне пишут педагоги среднего профессионального образования, что о них забыли. Нужно восстановить эту несправедливость и установить такую же доплату — пять тысяч рублей — для кураторов учебных групп техникумов и колледжей», — заявил Владимир Путин.
На сегодняшний день в соответствии с поручением Президента дополнительные выплаты за классное руководство получают свыше 810 тысяч школьных учителей по всей стране.
«Необходимость заниматься воспитательной работой в учреждениях СПО крайне важна. На плечи классных руководителей в системе СПО ложатся схожие задачи по воспитанию, руководству группой», — считает глава Минпросвещения.
По его словам, министерство просвещения активно работает над тем, чтобы ежемесячные выплаты за классное руководство были доведены до кураторов 104 365 учебных групп.
«На выплату кураторам с учётом коэффициентов за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях планируется выделять не менее 9,5 миллиарда рублей в год», — рассказал Сергей Кравцов.
Также Владимир Путин сообщил, что в рамках федеральной программы и с учётом ресурсов государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» до конца 2024 года в России построят не менее 1300 новых школ для более миллиона учащихся.
«Кроме того, за четыре года закупим не менее 16 тысяч школьных автобусов. Все школьные автобусы должны быть современными и безопасными», — сказал президент.
Как сообщает пресс-служба Минпросвещения, суммарное финансирование масштабной программы по строительству новых школ, которая реализуется в 2019–2024 годах, — около 750 миллиардов рублей. В эту сумму входят как средства федерального бюджета (порядка 454 миллиардов рублей), так и внебюджетные инвестиции, привлекаемые при участии государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и крупнейших российских банков в рамках реализации в 2021–2024 годах новой субсидии, рассчитанной на концессионную модель создания новых школ (около 295–296 миллиардов рублей). С помощью этих ресурсов федеральный центр помогает регионам создавать максимально современные учебные места, оснащённые всем необходимым для качественного образовательного процесса.
«Сформированный министерством просвещения подход позволяет осуществлять строительство на местах с детальным контролем сроков и с опорой на реальные потребности каждого региона. Строительство каждого здания школьной инфраструктуры ведётся с использованием видеофиксации в режиме онлайн. Эта программа реализуется в рамках национального проекта „Образование“ и включает в себя несколько межбюджетных субсидий. Она оказывает существенное влияние на обеспечение доступности общего образования на всей территории страны», — отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.