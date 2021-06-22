Депутаты парламента Приморья назначили дату выборов и утвердили пакет социальных законов

Хотя именно этот вопрос, с точки зрения многих парламентариев, не был главным в заседании. В повестку работы входило много законопроектов с социальным оттенком, которые имеют непосредственное отношение к жизни приморцев.
Одним из вопросов повестки стал доклад спикера краевого парламента Александра Ролика о проделанной работе. Как отметил председатель, Законодательное Собрание региона одним из первых перешло на онлайн-формат работы. А для того, чтобы обеспечить оперативность рассмотрения законопроектов, было принято решение увеличить количество внеочередных заседаний, которые в прежние времена проводились довольно редко и в случаях крайней необходимости.
«Год был напряженным. Мы провели 18 заседаний, в том числе 6 внеочередных. Приняли 281 закон и 667 постановлений», — отметил Александр Ролик.
Выборная страда
К вопросу о назначении даты выборов было приковано внимание журналистов и околополитической общественности. Единый день голосования в 2021 году выпадает на 19 сентября. Именно в это воскресенье россияне будут выбирать депутатов Государственной Думы, а в ряде регионов пройдут и выборы в законотворческие органы власти. В итоге общим решением приморские парламентарии утвердили и у нас эту дату — 19 сентября.
Также депутаты расспросили председателя крайизбиркома о новых требованиях к агитации в сети Интернет. Напомним, что недавно федеральные законодатели ужесточили ряд параметров и теперь за любую неучтенную продукцию, призывающую голосовать за того или иного человека, может последовать блокировка сайта, где размещена такая статья или видеоролик.
Татьяна Гладких напомнила, что речь идет все же именно о личных сайтах. Кроме того, любая агитационная продукция — статья, ролик, листовка — подчиняется требованиям Избирательного Кодекса и потому должна проходить обязательную проверку. Чтобы не лишиться своего статуса в разгар предвыборной борьбы, кандидаты должны учитывать эти требования. Например, нельзя агитировать на собственных ресурсах за других людей, использовать изображения людей без их письменного согласования.
Впрочем, у пока еще действующих депутатов Законодательного Собрания, которые собираются баллотироваться на следующий срок, еще есть время изучить все требования. И действовать строго по закону. Но именно с 16 июня в Приморье начался самый горячий сезон: выборная гонка стартовала.
Напомним, что в соответствии с новой схемой избирательных округов, в сентябре по одномандатным округам будут избираться 30 депутатов краевого законодательного органа, а по партийным спискам — 10.
О депутате замолвите слово
Еще один, скажем так, «внутренний» вопрос изучили приморские парламентарии. Изменения внесены в закон «О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края». Теперь народный избранник должен быть только гражданином России без иностранного гражданства, вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства. Кстати, напомним, что такое требование было прописано в одной из редакций поправок к Конституции, которые утвердили своим решением жители России в 2020 году.
«Представители законодательной власти должны быть патриотами только своей страны. У них не должно быть „запасных аэродромов“ в виде гражданства или подданства других государств. Только так они будут полностью отдавать себя служению России, конкретному региону, стараться сделать его жизнь лучше. В противном случае, они не будут заинтересованы в том, чтобы решать проблемы территории, от которой они избирались», — отметил председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Дмитрий Новиков.
Земельный вопрос не испортит
Оформить землю теперь жителям Приморского края станет существенно проще благодаря принятым в первом чтении корректировкам закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края».
В частности, сокращен перечень документов, которые надо будет собрать самостоятельно и предоставить чиновникам при обращении за оказанием государственной или муниципальной услуги.
«Теперь органы государственной власти будут самостоятельно запрашивать свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (за исключением свидетельства об усыновлении), документы, выдаваемые организациями, входящими в государственную, муниципальную или частную систему здравоохранения, а также документы о заработке гражданина», — отметила председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко.
Корректировки коснутся законов: «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края», «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае», «О порядке и размерах выплаты ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)», «О регулировании земельных отношений в Приморском крае» и других.
За лечением — бесплатно
Новые изменения и в законе «О государственной социальной помощи в Приморском крае». Теперь малоимущим семьям края и одиноким приморцам станет проще получать лечение. После внеочередного заседания Законодательного Собрания у них появилось право на компенсацию стоимости проезда в медицинские учреждения Владивостока. Возместить могут до 20 тысяч рублей. Мера поддержки будет действовать при получении медицинской помощи в рамках ОМС по профилям «онкология», «офтальмология» и «сердечно-сосудистые заболевания» по направлению врача.
Как сообщила председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко, за счет краевого бюджета будет возмещаться также стоимость проезда для граждан, сопровождающих на лечение инвалидов I группы, несовершеннолетних и детей-инвалидов.
По данным министерства здравоохранения Приморья, в столице края находится девять медицинских организаций, в которые могут быть направлены граждане.
По оценке министерства труда и социальной политики Приморья, во втором полугодии 2021 года такая помощь потребуется 246 гражданам. В краевом бюджете на предоставление государственной социальной помощи малоимущим гражданам и реабилитированным лицам предусмотрено дополнительно пять миллионов рублей.
Проект закона «О внесении изменений в статью 7 Закона Приморского края «О государственной социальной помощи в Приморском крае» был принят в трех чтениях.
Ольга ИЛЬЧЕНКО