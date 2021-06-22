Депутаты парламента Приморья назначили дату выборов и утвердили пакет социальных законов

«Представители законодательной власти должны быть патриотами только своей страны. У них не должно быть „запасных аэродромов“ в виде гражданства или подданства других государств. Только так они будут полностью отдавать себя служению России, конкретному региону, стараться сделать его жизнь лучше. В противном случае, они не будут заинтересованы в том, чтобы решать проблемы территории, от которой они избирались», — отметил председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Дмитрий Новиков.