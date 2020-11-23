Эксперт: ДРСК «положила» деньги на модернизацию сетей себе в карман

«Согласно опубликованным отчетам об исполнении инвестиционной программы, в 2018 году выполнено мероприятий на 934 млн. руб. (не израсходовано 66 млн. руб.), за 2019 год – на 827 млн. руб. (не израсходовано 114 млн. руб.). Что это значит? То, что деньги на модернизацию сетей у компании есть и регулярно выделяются в полном объёме, вот только не понятно, почему госкорпорация их не расходует. Ситуация абсурдная, но она есть! АО «ДРСК» «ПЭС» на протяжении, как минимум, двух последних лет не посчитало нужным модернизировать свои сети в полном объёме. А что такое «модернизация»? Это и новые трансформаторы, и дублирующие линии, и замена изношенных и физически и морально старых опор и проводов. И если бы энергетики тратили на это все выделенные средства, глядишь и не сидели бы без света сотни тысяч приморцев», — рассказал экономист Александр Киктенко.