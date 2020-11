Кресты, провода и ржавое железо ДРСК: упавшая ЛЭП разрушила могилы и нарушила жизнь людей в Приморье

Морское кладбище Владивостока – самое старое и большое в городе. Похоронить здесь человека стоит очень и очень дорого, так как земля на этом кладбище, якобы, очень престижная. Только не понятно, в чем заключается этот «престиж», когда на памятники людей падают деревья, провода и опоры ЛЭП.

Страшно представить эмоции людей, которые увидят поломанные могилы своих родственников. Хорошо, что они не застали картину, когда ржавая ЛЭП лежала на них, а по надгробиям ходили энергетики и другие специалисты. Линия электропередач, питающая микрорайон Чуркин во Владивостоке рухнула в самый пик разгула стихии, 20 ноября, в пятницу. В воскресенье, 22 ноября, её части еще лежали на кладбище. Найти место, где разбирали завалы, как оказалось, было не трудно. Сначала нужно было просто посмотреть на холм Монастырской сопки, обнаружить там две ЛЭП, от одной из которых уже не тянулись провода. А затем проехать по второй дороге, которая пролегает над кладбищем и сориентироваться по свисающим над ней проводам. На удивление, дорога была довольно раскатанной. Вероятно же, что автомобили МЧС должны были как-то добираться до обрушенной ЛЭП, а родственники усопших, вероятно, хотели проверить состояние могил после ледяной бури. Внезапно над дорогой начали виднеться провисающие провода, а со стороны захоронений слышались звуки бензопилы. «Не, надо валить вот эту! Девушка, что вы тут делаете? Аккуратнее! Идите к нам!», - услышала я голоса, пробираясь через оградки и бурелом, к источнику звука. Милый сотрудник МЧС подал мне руку и попросил пока остаться рядом с ним в целях безопасности. Он мне рассказал, что здесь будет просека для будущей ЛЭП. А сейчас убираются ветки и провода. С деревьев постоянно падали тяжелые ледышки – это таяла корка, которая сковала деревья еще в четверг. Сейчас просто припекло солнце, и они начали откалываться сами, звонко падая на железные столики у могил. «А где сама ЛЭП, которая упала?», - задаю вопрос в толпу мужчин, одетых в куртки МЧС и в пожарные шлемы. И вместо ответа я получаю немое пожатие плечами, мол, не знаем. Как оказалось, все те спасатели, которые пилили деревья и которых увидела я – из Хабаровского края. Они специально приехали в Приморье, во Владивосток, чтобы помочь нашим специалистам разобраться с последствиями стихии. «Не скажем, где ЛЭПка, ведь все мы не местные. Из Хабаровска. Собрались к вам сюда за 10 минут. Сели в КАМАЗы и поехали. Только человек 10 прилетели на самолете. На сколько мы у вас – не знаем. Говорят, что дней на 7-10, но кажется, что на месяц», - рассказал один из спасателей. Поняв, что мне придется самой искать место, где все еще распиливают ржавое железо линии электропередач, любезно попрощалась со спасателями и отправилась к главному въезду на Морское кладбище. Пытаясь припарковаться на льду напарываюсь бампером на оградку. Теперь бампер нужно менять. Но это лучше, чем быть снесенным КАМАЗом, который на полном ходу вылетает с территории кладбища везя металлолом, который когда-то держал провода. Иду по наитию, чтобы обнаружить место падения ЛЭП, потому что никаких характерных звуков «распила» нет. Вижу грузовик МЧС под 27 регионом. Вероятно, именно на нем приехали отряды спасателей из Хабаровского края. За ним стоят два сотрудника МЧС, которые, судя по внешнему виду, выше рангом чем те, которые пилят деревья и мотают обесточенные провода. «А вы что сюда пришли? Помочь хотите нам? Вы только аккуратнее – тут скользко, а КамАЗ несется напропалую. Водитель сказал, что если что-то ему будет на пути мешать, то это он будет таранить. Поэтому вы машину на въезде аккуратно припарковали?», - интересуется мужчина в форме МЧС. Продолжаю свой путь в сторону, которую указали спасатели. Действительно очень скользко, а с деревьев продолжают падать на голову глыбы льда. Слева от могил лежат свернутые в кольцо провода, а рядом с ними стоит оранжевый КамАЗ, о котором мне не так давно рассказали. Около 10 бравых мужчин в оранжевой форме забрасывают железки в кузов грузовика. Чуть поодаль от них среди могил лежит последний кусок железа более-менее похожий на линию электропередач. Пробираюсь к нему, чтобы сделать сенсационные фотографии с места событий и снова натыкаюсь на бравого мчсовца, который обеспокоен моим присутствием здесь. «Девушка, вы находитесь на месте ликвидации ЧС. Нужно немедленно удалиться вам отсюда! Вы же видите, что быть здесь не безопасно», - сказал мне руководитель спасательного отряда. Сделав фото спешу поскорее скрыться с глаз мужчин и натыкаюсь на официального представителя МЧС Росси по Приморскому краю Михаила Исаметова, которой также прибыл на место происшествия. «Порядка 20 спасателей МЧС из Хабаровского края прибыли на помощь нашим приморским специалистам. Всего из соседнего региона прилетело 50 человек в Артем и столько же 50 во Владивосток. На всех точках Морского кладбища работают спасатели и пожарные из Приморья, а хабаровчане помогают точечно. Так, они занимаются распиловкой упавших деревьев. Приморские пожарные занимаются просекой, где в скором времени будет протянута новая ЛЭП. Специалисты стараются делать все максимально аккуратно, чтобы не повредить могилы.», - рассказал он. Пока я шла к выходу с Морского кладбища, с места сдвинулся автомобиль, груженный бывшими частями ЛЭП. Куда он их повез – пока не известно. Не известно еще и то, когда будет точная дата, в которую жители Чуркина получат свет и отопления в свои дома.

