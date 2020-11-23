Кресты, провода и ржавое железо ДРСК: упавшая ЛЭП разрушила могилы и нарушила жизнь людей в Приморье

«Не скажем, где ЛЭПка, ведь все мы не местные. Из Хабаровска. Собрались к вам сюда за 10 минут. Сели в КАМАЗы и поехали. Только человек 10 прилетели на самолете. На сколько мы у вас – не знаем. Говорят, что дней на 7-10, но кажется, что на месяц», - рассказал один из спасателей.