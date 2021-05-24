Навес в «Терминале Астафьева»: готова основа первого блока

Строители первого для портов Дальнего Востока навеса над зоной выгрузки завершили монтаж основной рамы блока А. Работы идут в рамках программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на экологически безопасную перевалку.

Тем самым, среди всех стивидоров Находки, «Терминал Астафьева» является флагманом в выполнении поручения Президента РФ в полном объеме. Как сообщил технический директор АО «Терминал Астафьева» Виктор Панов, на первые четыре железобетонные опоры установлены несущие конструкции опорных колонн навеса. Фото: «Терминал Астафьева» «Тем самым был сформирован каркас первого блока навеса, на который строители продолжат монтировать фермы - элементы самой крыши над зоной выгрузки железнодорожного фронта. Важно отметить сложную и ювелирную работу монтажников: установить металлоконструкции высотой 21 метр и длиной 30 метров точно в отверстия на капителях и соединяющем их ключе-кондукторе. Здесь работают профессионалы высокого уровня, обладающие богатым опытом работы на самых важных стройках края», - добавил Виктор Панов. Отметим, что монтаж навеса идет на высоте от 33 до 39 метров, что превышает защитные экраны «Терминала Астафьева», самые высокие в Находке. И теперь ход работ хорошо виден всем местным жителям. Конструкция навеса изготовлена в Испании по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Проектировщики учли суровые приморские погодные условия, с тем, чтобы конструкция выдержала и ветровую, и дождевую нагрузку. Фото: «Терминал Астафьева» Строительство навеса над зоной выгрузки – это уже четвертый этап программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на защищенную перевалку. Эксперты всероссийской общественной экологической организации «Зеленый патруль» признают, что она эффективна и может служить хорошим примером остальным стивидорам по всей стране.

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