Голос в никуда: на праймериз ЕР голосуют за несуществующих кандидатов

Голос в никуда: на праймериз ЕР голосуют за несуществующих кандидатов
Голос в никуда: на праймериз ЕР голосуют за несуществующих кандидатов
Сегодня, 15:48ПолитикаФото: Фото: из личного архива
В Приморье зарождается новый скандал: жители края голосуют за Розу Чемерис во время праймериз, не подозревая, что их голоса не будут учтены. На прошлой неделе политик жёстко высказалась о том, что не станет принимать участие в «грязной и лживой процедуре», однако собственное снятие Чемерис не удовлетворили.

Сегодня идет второй день предварительного голосования в партии «Единая Россия». На сайте www.pg.er.ru граждане продолжают оставлять свои голоса за кандидатов, в том числе из-за Розу Чемерис, которая в конце прошлой неделе отказалась участвовать в праймериз.

Свое решение она подтвердила официальным заявлением, которое приняли в оргкомитете регионального отделения партии, но, вероятно, проигнорировали, так как её фамилия до сих пор числится в электронных бюллетенях, и граждане продолжают оставлять свои голоса за кандидата.

Как отметил политтехнолог Вячеслав Беляков, такое затягивание процесса снятия кандидатуры участника праймериз похоже на фарс и провоцирует новый скандал на политическом поле Приморья, потому что очевидно, что Роза Чемерис написала заявление, и отменять её регистрацию все равно придется.

«Конечно, это все вносит путаницу в ряды избирателей и вводит их в заблуждение. Потому что, заходя на сайт предварительного голосования, голосуя за Розу Чемерис люди не понимают, что их голос фактически пропадает. Это не идет на пользу предварительному голосованию и является еще одним элементом дискредитации этого института», — рассказал Вячеслав Беляков.

Напомним, 21 мая, участница праймериз Роза Чемерис, выдвинувшаяся по 62-му одномандатному округу ГД РФ, подала заявление о снятии своей кандидатуры с процедуры предварительного голосования «Единой России». По её словам, это решение абсолютно осознанное.

«Я не имею никакого желания продолжать участие в грязной процедуре, в которую превратился праймериз», — сказала Чемерис.

Причиной этому решению, по её словам, стало то, что последние несколько недель ей пытались срывать встречи, даже те, которые были запланированы с участием детей, блокировали изготовление баннеров, а на агитационный автобус в Уссурийске было совершено нападение.

Сюжеты:
Приморский край
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